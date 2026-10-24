Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Espeleología

David Torres, el espeleólogo que estudia el subsuelo de su tierra: "Yo entro por 25 centímetros"

El espeleólogo nacido en Antequera, el 'besatechos', se introduce en cuevas con cavidades de reducido espacio para investigar y estudiar lo que se esconde debajo del suelo del país.

David Torres, el espeleólogo que estudia el subsuelo de su tierra: "Yo entro por 25 centímetros"

David Torres, el espeleólogo que estudia el subsuelo de su tierra: "Yo entro por 25 centímetros"

Publicidad

Daniel Valares
Publicado:

Cada jornada laboral exige a David Torres y al resto de espeleólogos que le acompañan en un reto extremo de las más exigentes pruebas físicas. Para ello, deben estar preparados en cuanto de fuerza, resistencia y, sobre todo, flexibilidad; ya que los huecos entre las rocas son muy estrechos y requieren destreza para pasar por ellos. "Es como un ejercicio de contorsionismo", nos indicaba el propio David.

La exploración del subsuelo se ha convertido en la forma de vida de este espeleólogo de Antequera. Bajo la superficie se abre un mundo desconocido, lleno de rincones por descubrir, galerías ocultas y formaciones que aún esperan a ser exploradas. "El 40% del subsuelo de Antequera está aún por explorar", nos informaba el protagonista. Pero no solo se ha introducido en las grietas andaluzas, David ha recorrido el subsuelo de toda España y en alguna ocasión se ha llevado algún susto: "Una vez me cayó una piedra a 500 metros de profundidad", reconocía Torres.

Calma en espacios reducidos

Cada incursión supone una aventura en la que aparecen dificultades que ponen a prueba la experiencia y agilidad de los espeleólogos. Avanzar por una cavidad puede significar recorrer cientos de metros entre paredes de roca, con la dificultad añadida de tener que atravesar pasos tan angostos que obligan a controlar la respiración y desinflar el pecho para poder continuar: "Más o menos, yo entro por 25 centímetros. Menos que eso, tendría que desinflar la caja torácica, reducirla al máximo", confesaba David.

Más allá de la fuerza física, también juega un papel fundamental la fuerza mental. Mantener la calma en espacios reducidos, gestionar la sensación de claustrofobia y tomar decisiones con serenidad son aspectos esenciales para afrontar cada recorrido. Por eso, una vez que "tú has entrado 4 horas hacia dentro, con toda la penuria que eso lleva, hay que pensar que hay que volver por el mismo camino", comenta el espeleólogo.

Un espeleólogo con impacto social

A través de las redes sociales, en las cuales se le conoce como @davidempakeman, sus exploraciones han despertado un creciente interés. Miles de seguidores y millones de visualizaciones avalan el alcance de sus publicaciones, que acercan a los espectadores a un universo desconocido y muestran el esfuerzo, la técnica y la determinación necesarios para descubrir qué se esconde bajo nuestros pies.

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

Publicidad

Deportes

Jorge Martín en Phillip Island

Vuelco al Mundial de MotoGP: Jorge Martín se fractura el brazo y Márquez le arrebata el liderato

David Torres, el espeleólogo que estudia el subsuelo de su tierra: "Yo entro por 25 centímetros"

David Torres, el espeleólogo que estudia el subsuelo de su tierra: "Yo entro por 25 centímetros"

Hansi Flick en rueda de prensa

Flick se rinde a Mourinho antes del Clásico: "Todos los jugadores hablan maravillas de él"

Coche de policía en Sofía, Bulgaria
Taekwondo

Asesinan a tiros al presidente de la Federación Búlgara de Taekwondo en su casa de Sofía

José Mourinho en rueda de prensa antes del Clásico
Real Madrid

Mourinho responde a Fermín antes del Clásico: "A nosotros nos cansan otras cosas..."

La princesa Leonor entrega a Leo Messi el Princesa de Asturias de los Deportes
Premios Princesa de Asturias 2026

VÍDEO | Así recibió Leo Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El astro argentino recibió de las manos de la princesa Leonor el Princesa de Asturias de los Deportes en el teatro Campoamor, en Oviedo.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich
Bayern Múnich

Vincent Kompany, ingresado tras sufrir un colapso durante un entrenamiento

El Bayern Múnich ha comunicado el colapso del técnico belga y ha informado de que será su cuerpo técnico quien se haga cargo del equipo durante los próximos entrenamientos.

Rafa Nadal, emocionado en el Martín Carpena

Rafa Nadal: "Viví toda mi carrera tenística con dolor"

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

Cristiano Ronaldo durante un partido con Al-Nassr

Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo en 2026: Cristiano Ronaldo lidera la lista de Forbes

Publicidad