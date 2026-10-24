David Torres, el espeleólogo que estudia el subsuelo de su tierra: "Yo entro por 25 centímetros"

Cada jornada laboral exige a David Torres y al resto de espeleólogos que le acompañan en un reto extremo de las más exigentes pruebas físicas. Para ello, deben estar preparados en cuanto de fuerza, resistencia y, sobre todo, flexibilidad; ya que los huecos entre las rocas son muy estrechos y requieren destreza para pasar por ellos. "Es como un ejercicio de contorsionismo", nos indicaba el propio David.

La exploración del subsuelo se ha convertido en la forma de vida de este espeleólogo de Antequera. Bajo la superficie se abre un mundo desconocido, lleno de rincones por descubrir, galerías ocultas y formaciones que aún esperan a ser exploradas. "El 40% del subsuelo de Antequera está aún por explorar", nos informaba el protagonista. Pero no solo se ha introducido en las grietas andaluzas, David ha recorrido el subsuelo de toda España y en alguna ocasión se ha llevado algún susto: "Una vez me cayó una piedra a 500 metros de profundidad", reconocía Torres.

Calma en espacios reducidos

Cada incursión supone una aventura en la que aparecen dificultades que ponen a prueba la experiencia y agilidad de los espeleólogos. Avanzar por una cavidad puede significar recorrer cientos de metros entre paredes de roca, con la dificultad añadida de tener que atravesar pasos tan angostos que obligan a controlar la respiración y desinflar el pecho para poder continuar: "Más o menos, yo entro por 25 centímetros. Menos que eso, tendría que desinflar la caja torácica, reducirla al máximo", confesaba David.

Más allá de la fuerza física, también juega un papel fundamental la fuerza mental. Mantener la calma en espacios reducidos, gestionar la sensación de claustrofobia y tomar decisiones con serenidad son aspectos esenciales para afrontar cada recorrido. Por eso, una vez que "tú has entrado 4 horas hacia dentro, con toda la penuria que eso lleva, hay que pensar que hay que volver por el mismo camino", comenta el espeleólogo.

Un espeleólogo con impacto social

A través de las redes sociales, en las cuales se le conoce como @davidempakeman, sus exploraciones han despertado un creciente interés. Miles de seguidores y millones de visualizaciones avalan el alcance de sus publicaciones, que acercan a los espectadores a un universo desconocido y muestran el esfuerzo, la técnica y la determinación necesarios para descubrir qué se esconde bajo nuestros pies.