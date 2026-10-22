Messi y el Princesa de Asturias de los Deportes: "Mi padre estaba muy ilusionado con este premio"

Leo Messi ya se encuentra en Oviedo, donde este viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un galardón que premia su extraordinaria carrera deportiva y "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos". El astro argentino ha generado una auténtica locura en la ciudad asturiana, a la que ha llegado acompañado de su mujer, Antonela Roccuzzo.

El ganador de ocho Balones de Oro y leyenda del Barcelona y las selección argentina ha concedido una entrevista a la Agencia EFE, 24 horas antes de recoger el Princesa de Asturias de los Deportes, en la que ha explicado la ilusión que tenía su padre, Jorge Messi, en este galardón.

"Él estaba muy ilusionado con este premio, sabíamos que era difícil por los partidos que yo tenía, pero nos insistía mucho por el que vengamos a pasar este día, a recibirlo por el significado de este premio. Es un premio que va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha o de lo que he hecho durante toda mi carrera. La verdad es que él estaba muy feliz con este reconocimiento así que seguramente lo estará disfrutando también", explicó el exjugador del Barcelona y PSG a la Agencia EFE.

A nivel personal, el campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022 admitió sentirse "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por este reconocimiento y aseguró que conoce su "significado" después de vivir más de veinte años en España.

"Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que tiene uno antes de ir a entrenar o ir a jugar", reflexionó sobre su formación en el FC Barcelona.

Preguntado por la búsqueda de la excelencia, el genio rosarino subrayó que "se entrena como se juega no son solo palabras" y admitió que en su caso no le gusta perder "ni los partiditos cortos de los entrenamientos".

"Desde chiquito" fue "muy competitivo" para "intentar ganar, crecer y seguir mejorando" porque ese es "el camino", expuso el jugador argentino, quien considera que "el entrenamiento está para crecer" y "después llegar con las mayores herramientas" a la competición.

"Oviedo va a ser una ciudad muy especial que me va a dejar un lindo recuerdo"

Leo Messi aseguró que Oviedo va a ser a partir de ahora "una ciudad muy especial" para él porque le va a dejar "un lindo recuerdo" al recibir mañana, viernes, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia presidida por los reyes de España.

"Va a ser un lindo recuerdo", ha resumido Messi.

Messi y su etapa con el Barça: "Tuvimos la suerte de haber ganado todo"

El futbolista argentino también recordó su etapa en el Barça, en la que el equipo lo ganó "todo" y además disfrutando con el juego.

"Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien", rememoró Messi.

El jugador argentino, ahora en el Inter Miami C.F. de la MLS tras su paso por el PSG, admitió que es "difícil resumir en pocas palabras" lo que significa el FC Barcelona porque forma parte de su vida y es el club de su vida.

El futbolista de Rosario también repasó los consejos futboleros que le dio su padre, Jorge, fallecido el pasado mes de agosto, con el que "hablaba continuamente" y con el que intercambiaba ideas en cuanto acababa un entrenamiento o un partido. Quizás el consejo más importante fue el de no dejar de intentarlo: "Que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más".

Leo Messi reconoció que siempre quiso ser futbolista y apuntó que supo que podía conseguirlo cuando llegó al Barça B porque "ya estaba muy cerquita y ya sabía que en cualquier momento" iba a tener su oportunidad, pues empezaba a ir con el primer equipo, un momento que fue "decisivo" en su carrera.

Preguntado por cómo le gustaría que le recordaran, el astro argentino indicó que "como un gran deportista" que siempre luchó por sus objetivos y por sus sueños: "A veces se me dio, a veces no, pero nunca dejé de intentar de ganar todo lo que tenía por delante".