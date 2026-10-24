Asesinan a tiros al presidente de la Federación Búlgara de Taekwondo en su casa de Sofía

Conmoción en el mundo del deporte búlgaro tras el asesinato de Slavcho Binev, presidente de la Federación Búlgara de Taekwondo, que ha muerto este sábado a los 60 años después de recibir varios disparos en su domicilio, situado en un exclusivo barrio de Sofía.

El antiguo campeón europeo de taekwondo, que también desarrolló una extensa carrera política como eurodiputado y parlamentario nacional, fue víctima de un crimen por el que ya han sido detenidos tres sospechosos.

Fuentes del Ministerio del Interior de Bulgaria han confirmado el asesinato y han señalado que el móvil del crimen estaría relacionado con una "disputa doméstica", aunque por el momento no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del tiroteo.

Los tres presuntos autores, que iban armados, fueron interceptados y detenidos en una autopista cuando intentaban abandonar la capital búlgara.

El asesinato se ha producido, además, en una jornada especialmente significativa para el país, ya que este sábado se celebra el día de reflexión previo a las elecciones presidenciales.

Intentaban huir de Sofía

La investigación policial se centra ahora en esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar la implicación de los tres hombres arrestados. Según la información facilitada por las autoridades, los sospechosos fueron localizados mientras trataban de huir de Sofía por carretera, poco después del crimen.

Aunque el Ministerio del Interior ha apuntado a una "disputa doméstica" como posible desencadenante, todavía no han trascendido detalles sobre la relación de los detenidos con la víctima ni sobre los hechos que precedieron al tiroteo.

Binev era una figura ampliamente conocida en Bulgaria, tanto por su trayectoria deportiva como por su actividad empresarial y política. Su asesinato ha puesto fin a una vida marcada por su vinculación con las artes marciales, los negocios y las instituciones públicas del país balcánico.

Campeón de Europa de taekwondo

Conocido popularmente como 'Slavi' Binev, comenzó su trayectoria como competidor de taekwondo y alcanzó uno de sus mayores éxitos deportivos en 1992, cuando se proclamó campeón de Europa. Posteriormente, continuó vinculado a esta disciplina como entrenador de la selección nacional búlgara y ocupó diferentes responsabilidades en organizaciones deportivas.

Su carrera institucional le llevó a presidir la Federación Búlgara de Taekwondo, cargo para el que había sido reelegido el pasado mes de mayo por un nuevo mandato de cinco años. Además, durante años formó parte de la junta ejecutiva del Comité Olímpico Búlgaro, consolidándose como una de las figuras más influyentes de las artes marciales en el país.

Su trayectoria deportiva convivió con una intensa actividad empresarial, especialmente en el sector del ocio nocturno, donde llegó a ser propietario de numerosos establecimientos en Sofía.

De las artes marciales a la política

Más allá del deporte, Slavcho Binev desarrolló una destacada carrera política vinculada a diferentes formaciones nacionalistas búlgaras. Inició su trayectoria en el partido ultranacionalista de extrema derecha Ataka, con el que consiguió un escaño en el Parlamento Europeo en 2007.

Dos años después, en las elecciones europeas de 2009, renovó su presencia en la Eurocámara, donde continuó ejerciendo como representante de Bulgaria. Posteriormente, dio el salto a la política nacional y en 2014 fue elegido diputado del Parlamento búlgaro por el Frente Patriótico, otra formación de orientación nacionalista.

Su actividad política se desarrolló paralelamente a sus responsabilidades empresariales y deportivas, convirtiéndolo en un personaje conocido y controvertido dentro de la vida pública búlgara.

La convulsa Bulgaria de los años 90

El nombre de Binev también estuvo estrechamente relacionado con la transformación económica y social que vivió Bulgaria tras la caída del régimen comunista. Durante la década de 1990, el país atravesó una transición hacia la democracia marcada por el auge del crimen organizado, los enfrentamientos entre bandas y la aparición de importantes grupos empresariales.

Fue precisamente durante aquellos años cuando Binev consolidó parte de su actividad empresarial en el sector del ocio nocturno de Sofía, antes de iniciar su carrera política y asumir mayores responsabilidades en el ámbito deportivo.

Su asesinato se produce ahora cuando acababa de renovar su mandato al frente de la Federación Búlgara de Taekwondo y mantenía una estrecha vinculación con las instituciones deportivas del país.