La resignación de Fernando Alonso tras clasificar 19º en el GP de China: "No podemos sacar más..."

Fernando Alonso sobrevive a la pesadilla como puede... En un nuevo sábado para el olvido a los mandos del AM26, el asturiano finalizó 17º en la sprint del GP de China y volvió a caer en la Q1 en la clasificación de cara a la carrera del domingo, donde partirá 19º solo por delante de su compañero Stroll y los dos Cadillac (Bottas y Checo).

17º en la sprint y 19º en la qualy

Esta vez 'recortó' la diferencia y 'solo' se quedó a 1'2 segundos de pasar a la Q2, y a menos de un segundo de los dos Williams (Sainz 17º y Albon 18º). Eso sí, parece que los 'avances', por llamarlo de alguna manera, son más visibles en clasificación que en la carrera, donde el objetivo está en rodar, seguir entendiendo el coche y terminar la carrera, si así lo permite el monoplaza.

Al menos esta vez ambos Aston Martin completaron las 19 vueltas de la primera sprint de la temporada, donde tanto Alonso como Stroll finalizaron a menos de 22 segundos del ganador de la carrera, George Russell, quien supo mantener a raya a un combativo Leclerc (a 0'674).

"Este es nuestro ritmo, pusimos tres juegos de blandos mientras que el resto solo uno, y aun así ni optimizaron su vuelta"

"Pusimos tres juegos de neumáticos blandos nuevos y sacamos todo lo que tenía el coche. Creo que los líderes solo han hecho una vuelta para pasar la Q1 y no optimizaron su vuelta, así que la desventaja debe ser algo más grande. Fue una sesión sin problemas, hicimos todo el programa previsto y este es el ritmo que tenemos ahora, no hay mucho más para sacar", dijo el ovetense al diario AS.

Este domingo, a diferencia de lo que sucedió el pasado fin de semana en Melbourne, el equipo quiere ver la bandera a cuadros: "El objetivo es hacer una carrera normal y ver la bandera a cuadros con los dos coches, no lo que sucedió en Melbourne. Aquí queremos terminarla". El problema del repuesto de baterías es de nuevo el quebradero de cabeza en el garaje verde: "En la carrera tienes que ser más conservador y no puedes vaciar las baterías en cada vuelta, tienes que utilizar durante media vuelta solamente el motor de combustión y creo que la diferencias de la unidad de potencia se amplifica en la carrera", sentenció a AS.

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