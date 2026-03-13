Alonso ve un "progreso mínimo" en el Aston Martin pero admite que siguen "tan atrás" que apenas se nota

Fernando Alonso ha valorado los pequeños avances de Aston Martin en el Gran Premio de China, aunque reconoció que la mejora es todavía insuficiente para acercarse a las escuderías de cabeza.

"En los entrenos de esta mañana intentamos aprender algo en la parte del chasis. Mientras el motor es lo que es, intentamos mejorar la parte del chasis. Hemos hecho algún progreso, mínimo, porque estamos tan atrás que se ve poco", explicó el asturiano en declaraciones a Dazn tras la clasificación para la carrera al esprint.

"Estaban [Williams] como 8 décimas por delante de nosotros; aquí han estado como a 3"

El bicampeón del mundo ilustró esa leve mejoría comparando la distancia con Williams respecto a la cita inaugural en Australia: "Estaban como 8 décimas por delante de nosotros; aquí han estado como a 3".

Alonso saldrá desde la 19ª posición en la parrilla de la primera carrera al esprint de la temporada 2026, en un inicio de curso complicado para Aston Martin, que estrena motor Honda y ha sufrido problemas de vibraciones y de unidad de potencia.

Russell logra la 'minipole'

El británico George Russell (Mercedes) saldrá primero este sábado en la carrera al esprint del Gran Premio de China, la primera con este formato en la temporada 2026.

En la tercera ronda clasificatoria (SQ3) del ‘sprint shootout’, el actual líder del Mundial completó los 5.451 metros del trazado chino en 1:31.520, superando a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, por 0,289 segundos.

Desde la segunda fila partirán el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren, 3º), y el ganador del esprint en China el año pasado, también británico, Lewis Hamilton (Ferrari, 4º).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), vencedor del Gran Premio de 2025, fue quinto, mientras que el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) arrancará desde la octava posición.

La SQ3 se disputó con neumáticos blandos, tras la obligación de utilizar compuestos medios en las dos primeras fases.

En cuanto a los pilotos hispanohablantes, la mejor posición será la decimosexta del argentino Franco Colapinto (Alpine), seguido por los españoles Carlos Sainz (Williams, 17º) y Fernando Alonso (Aston Martin, 19º). Por su parte, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) partirá desde la vigesimosegunda plaza.

Manda Mercedes

El ganador del esprint sumará 10 puntos, el segundo 8 y, a partir de ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que obtendrá un punto.

El pasado fin de semana, en Melbourne, Russell se llevó la victoria en el Gran Premio de Australia, que inauguró la temporada 2026.

En Shanghái, el británico ya había sido el más rápido en los entrenamientos libres y en las dos primeras rondas del 'sprint shootout'.

Tras la prueba china, el Mundial se trasladará a Japón para la tercera cita del calendario, que se disputará en Suzuka el próximo 29 de marzo.

