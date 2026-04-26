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Muere un motorista de 39 años mientras se dirigía al GP de Jerez de Moto GP

El hombre perdió la vida en un accidente en el Puerto de Santa María.

Imagen del GP de Jerez 2026

Imagen del GP de Jerez 2026EFE

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Un hombre de 39 años ha fallecido este domingo por la mañana tras sufrir un accidente con su moto en el Puerto de Santa María (Cádiz) mientras se dirigía a presenciar la carrera del GP de Moto GP de Jerez.

Dos motoristas fallecidos cuando iban camino del GP de Jerez

El siniestro ha tenido lugar este domingo a primera hora de la mañana, sobre las 8:24am, en la Avenida de la Libertad, en una glorieta en dirección a Puerto Sherry.

Un fallecimiento que se 'une' a otro sucedido este pasado viernes en Málaga, donde otro motorista perdió la vida en la carretera A-369, a la altura de Atajate, cuando se dirigía también al Gran Premio de Jerez.

Dos noticias trágicas en un fin de semana siempre marcado por los miles de desplazamientos en carretera, muchos de ellos motoristas, para presenciar en directo el GP de Jerez de Moto GP.

Victoria de Aleix y caída de Marc en la vuelta 2

Una carrera que se ha llevado el pequeño de los hermanos Márquez, Alix, después de liderar toda la prueba y beneficiado por la caída de su hermano Marc en la vuelta 2 cuando marchaba en segunda posición. Aleix se ha hecho en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera con la primera victoria de la temporada 2026 por delante de Bezzecchi y di Giannantonio. Bezzecchi había ganado las tres carreras previas en Buriram, Goiania y Austin, aunque esta vez el subcampeón del año pasado ha podido vencerle. Jorge Martín, campeón de 2024, fue cuarto en una carrera que tampoco pudo acabar Pecco Bagnaia.

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