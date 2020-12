La piloto Emma Kimiläinen revela que le pidieron fotos en topless a cambio de un asiento en el equipo

La piloto de las W Series Emma Kimiläinen ha desvelado que en 2010 rechazó una oferta de un equipo de Indy Lights por la petición que le hacían a cambio del fichaje: unas fotos en topless. Cuando iba a viajar a Estados Unidos para firmar el contrato se enteró de una condición absurda: uno de los patrocinadores cambió de opinión y en lugar de fotos en bikini, ahora le pedía que fuesen en topless, lo que Kimiläinen rechazó de inmediato.

El patrocinador era una revista masculina erótica. "Estaba yendo para allí, pero llamé y quería enterarme bien. A partir de ahí, la respuesta fue: 'Hemos tenido algunos desacuerdos con nuestro socio. Originalmente se acordó que en bikini, pero ahora las fotos deberían ser en topless. Me pregunté qué pasaba hasta que quedó claro que este socio era una 'revista masculina erótica'", ha explicado Kimiläinen en el podcast Shikaani.

Una década después, con 31 años, Emma ha contado lo ocurrido: "No tengo palabras por la cantidad de apoyo recibido. Es increíblemente duro decir cosas como ésta porque no quieres que afecten negativamente a tu carrera. No soy de las que se quejan sobre los 'y si...'. Mi viaje todavía no está acabado, ¡vamos a correr!", ha explicado la piloto finlandesa.

"Me han ocurrido cosas muy raras a lo largo de mis 28 años de trayectoria y una de ellas fue cuando me ofrecieron un asiento de Indy Lights, hace diez años, pero me pedían posar en topless para una revista masculina erótica. Por supuesto rechacé esa oferta sin dudarlo", ha comentado.

"¡Fue hace más de 10 años y, afortunadamente, muchas cosas han cambiado para mejor en lo que respecta a los derechos de las mujeres y la igualdad en este tiempo! Pasé muchas cosas en mi carrera durante 28 años, nunca hablé de eso públicamente porque no me gusta el drama", señala la piloto.

"Por suerte, hoy en día esa oferta parece absurda e incorrecta, pero el mundo era bastante diferente hace diez años en relación a los derechos de la mujer y a la igualdad en general. En competición había chicas de parrilla con poca ropa y mujeres que se mostraban con una imagen sexista asociada con la industria del motor", ha dicho Emma.