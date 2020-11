La extenista Sofya Zhuk denuncia las críticas recibidas tras publicar una foto en topless: "No entendí cuál era el problema"

Sofya Zhuk era una de las tenistas más prometedoras que han surgido en los últimos años. Muchos incluso la comparaban con Maria Sharapova. Llegó a ser campeona junior de Wimbledon en 2015. Pero una serie de lesiones le obligaron a dejar el mundo del tenis.

Fue entonces cuando Sofya decidió volcarse en su faceta como modelo. La polémica ha surgido después de que publicara unas fotos en topless, algo por la que ha recibido una serie de comentarios intolerables.

"Pensé que eras tenista. A mi entender, los jugadores de tenis no necesitan trabajar en topless", "Vístete que hace frío" o "No puedes esconder nada, no", fueron algunos de los lamentables y machistas comentarios que recibió la extenista.

La propia Sofya Zhuk ha asegurado que no entiende esos comentarios y la polémica.

"No entendí cuál era el problema. Puse una foto, ¿y qué? Cuando comparto algo no estoy intentando enviar ningún mensaje. Solo pongo una foto que me gusta", explico Sofya.

"Nunca me he arrepentido de esta elección y nunca he sido más feliz"

A Sofya Zhuk no le tiembla el pulso y explica su salto de las pistas de tenis a las pasarelas.

"Desde hace unos años he estado luchando con lesiones graves y siempre he tenido que jugar con mucho dolor", asegura Sofya.

La joven promesa del tenis europeo fue campeona de Wimbledon junior con tan solo 15 años y tenía grandes sueños.

"Realmente quiero ganar un Grand Slam y no importa cuando esto suceda y sé que no me rendiré hasta que alcance mi objetivo", aseguraba la extenista hace unos años.

No ha cumplido los 21 años y las lesiones le han obligado a darse un respiro, pero deja claro que se encuentra a gusto lejos del deporte de élite.

"Nunca me he arrepentido de esta elección y nunca he sido más feliz que en este momento", admite Sofya Zhuk.