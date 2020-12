El piloto 'Cohete' Suárez destroza su Ferrari en una carretera secundaria de Asturias: "Es un punto negro y espero que las autoridades tomen medidas"

El piloto de rallies José Antonio Suárez, conocido como 'Cohete' Suárez, chocó con su Ferrari contra otro vehículo en una carretera secundaria en Asturias. Eb concreto, ocurrió en la carretera que une Soto del Barco con Pravia, en Asturias, un "punto negro", según ha explicado el propio Suárez.

"Siempre me gusta dar la cara, cuando las cosas van bien y cuando no lo van tanto. Como podéis ver en las redes sociales, he tenido un accidente. Circulaba por la vía principal y un vehículo que se incorporaba desde una secundaria no nos vio intenté esquivarlo pero no fue suficiente y choque con él, No hay que lamentar ningún tipo de daño personal, tan solo materiales y esto es lo que importa realmente", ha explicado Cohete Suárez en un vídeo en su cuenta de Twitter.

No hubo que lamentar daños personales, tan solo los materiales en ambos vehículos, especialmente cuantiosos en el caso del deportivo de 'Cohete' Suárez.

"Me gustaría hacer un recordatorio del compromiso que tenemos todo y cada uno de nosotros con la circulación. Ser responsables y asegurarnos el doble de las maniobras que vayamos a hacer También decir que la zona es un punto negro en la que suele haber accidentes y que en el pasado tuvimos que lamentar fallecimientos y espero que las autoridades tomen medidas sobre ello y acondicionen la incorporación a la carretera principal de una mejor forma", ha asegurado Suárez en su vídeo en las redes sociales.

Lo peor de todo, para Suárez, es que destrozó un Ferrari 812 Superfast, con 800 caballos de potencia y valorado en más de 300.000 euros.