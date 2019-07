Ha sido el propio Michael Andretti, propietario de la escudería Andretti Autosport con la que Fernando Alonso corrió en 2017 las 500 Millas de Indianápolis, quien ha asegurado en la revista 'Racer' que Honda ha impedido que este hecho su vuelva a repetir.

"Desafortunadamente, no pudimos hacer que funcionara debido a su relación con el constructor. Así que al final, no ha fructificado. Era una oferta sustancial. Pero no había un compromiso firme, y la velocidad de todo... Teníamos que movernos. Tenemos una gran relación con Zak y McLaren. Si acaban con alguien distinto me van a matar porque hemos gastado mucho tiempo y esfuerzo para que esto ocurriera", apuntó Andretti.

El Dakar, asegurado

Así que opciones de McLaren para estar en la IndyCar en 2020 con Fernando Alonso al volante pasarían de momento con Chevrolet como motorista. Con la duda de si Fernando Alonso correrá finalmente la IndyCar el próximo año, lo que parece seguro es que el piloto español correrá el Rally Dakar con Toyota, según ha informado la COPE.