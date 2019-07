"Mi futuro se conocerá a su debido tiempo", declaró Fernando Alonso durante la presentación de una serie de actos con su Fundación. Y así ha sido.

con, según ha confirmado Carlos Miquel, periodista de la Cadena COPE. Parece que tras su triunfo en el Mundial de Resistencia (WEC), también al volante de la compañía japonesa, Alonso habría decidido emprender un nuevo reto, de los pocos que le quedan, el

Se ha especulado mucho sobre su posible vuelta a Ferrari, pero finalmente ha sido el Dakar el que ha conquistado a Fernando Alonso, confirmando su posición desde un primer momento: "Tengo una idea clara de lo que voy a hacer, no dejo puertas abiertas ni estoy esperando o buscando que me llame nadie. Siempre he elegido dónde y cuándo quería correr, porque me muevo en base a lo que me hace feliz", declaró el piloto asturiano.