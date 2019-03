Lorenzo, sobre los pitos: "Todos saben quién puede solucionar esto, pero igual no le interesa"

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), campeó del mundo en título y vencedor del Gran Premio de Catar de MotoGP, reconoció sobre los pitos y silbidos que escuchó en Losail que "todo el mundo sabe quién puede solucionar esto, lo que pasa es que igual no le interesa". No obstante, el piloto de Yamaha dijo sentirse "igual que si no existiesen, nosotros vamos por nuestro camino, disfrutamos de tener esta posición privilegiada de piloto de MotoGP y más si luchamos por el título, que es estar con grandes fábricas, grandes motos y hacer lo que nos gusta..., el resto ya no depende de nosotros".

Menciona indirectamente a Rossi

Sin querer citar en ningún momento a Valentino Rossi, Jorge Lorenzo recalcó que "todo el mundo lo sabe o se lo puede llegar a imaginar de quien hablamos". En cualquier caso Jorge Lorenzo dijo no estar preocupado por su seguridad "no, no, no estoy preocupado por eso, de momento. No debería pasar nada, puesto que no hemos hecho nada para que merecer que pase algo". "La situación seguirá, seguramente, por al menos dos o tres años, si nadie pone solución, y sucederán estas cosas en algunos circuitos del campeonato, pero da igual, pues viviremos muy felices y muy motivados", recalcó al respecto Lorenzo.

Una temporada con muchos cambios

En cuanto al Gran Premio de Argentina el campeón del mundo de MotoGP dijo que esta temporada "cambian muchas cosas, cambian los neumáticos, cambia el rendimiento de los neumáticos al final de carrera, y llegan dos grandes premios que en los últimos dos, tres años no han sido los mejores, no se nos han dado demasiado bien, pero si podemos cambiar esa dinámica este año venimos con mentalidad ganadora y veremos que pasa".

Para explicar lo acontecido en anteriores temporadas, Jorge Lorenzo indicó que "en 2014 desgraciadamente la moto todavía no tenía la potencia que alcanzamos a mitad de temporada, pero que al final conseguimos, y yo físicamente no estaba bien, me encontraba un poco mejor pero muy lejos de mi mejor condición física". "Aún así todo sumado conseguí hacer una gran carrera, logré salir en primera posición y me escapé hasta mitad de carrera, después me cogió Márquez, me pasó y pude aguantar alguna vuelta, pero poco a poco se me fue escapando y a final llegó Dani y me quitó esa segunda posición que ya tenía bastante asentada, preferíamos la segunda posición pero hice tercero", continuó.

No ve 'maldición' en el GP de Argentina

"En 2015 si que es verdad que la moto ya iba bien, la condición física era mejor, pero en todo el fin de semana no fui competitivo y me equivoqué en la elección de los neumáticos para la carrera, y ese quinto puesto lejos de la cabeza..., bueno fue un fin de semana para olvidar, pero yo no creo que esta pista sea tan mala para nosotros como los resultados que hemos conseguido", agregó Jorge Lorenzo.