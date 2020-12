La critica de Lando Norris ante la participación de Alonso en los test de jóvenes pilotos: "Es bastante obvio que Fernando no es un piloto joven"

Fernando Alonso tendrá una nueva oportunidad de subirse al Renault y hacer algunos kilómetros que pueden ser muy útiles en su preparación de cara a la próxima temporada. Y es que el asturiano ha logrado luz verde para participar en los test de jóvenes pilotos en Abu Dabi del próximo 15 de diciembre.

Está claro que el asturiano no se puede considerar un piloto joven y así lo ha denunciado Lando Norris, quien no acaba de entender la participación de Fernando Alonso en esos test.

"Tiene el doble de mi edad, así que eso debe hacerme extremadamente joven. Es bastante obvio que Fernando no es un piloto joven. No es que solo haya hecho una o dos carreras... y ya este año ha realizado innumerables pruebas en coches de Fórmula 1", ha asegurado Norris.

"No entiendo por qué han cambiado las reglas solo para él"

"Entonces no lo entiendo. No entiendo por qué han cambiado las reglas solo para él. Creo que es bastante tonto y no debería permitirse", afirma, Norris sobre la decisión de dejar a Alonso participar en estos test.

Las reglas limitan la participación en la prueba a los pilotos que no han pilotado en más de dos carreras de F1, pero la FIA ha realizado una expcepción con Fernando Alonso.