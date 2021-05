Juan Manuel Correa vuelve a la Fórmula 3 tras su espeluznante accidente: "Me quería morir"

A punto de perder la pierna y más de 20 operaciones después, Juan Manuel Correa volverá a subirse a un monoplaza de Fórmula 3. El ecuatoriano sufrió el último desgarrador accidente que conmocionó al automovilismo. Una carrera en la que perdió a un amigo.

Entre la primera vez que pudo levantarse y este paseo sin bastón que Juan Manuel nos regala ha pasado año y medio hundido en una palabra: dolor. Fruto de este terrible accidente de Fórmula 2. Correa chocó en 2019 en el circuito belga de Spa a más de 200 km/h contra Anthoine Hubert, que murió en el acto: "Me arrastré con las piernas colgando, me quería morir, no podía respirar".

Estuvo dos semanas en coma con los pulmones colapsados. El ecuatoriano-estadounidense sufrió fracturas abiertas en ambas piernas y tenía dos vértebras rotas. "Me operaron de la izquierda. La derecha estaba tan destrozada que dijeron que no la podían salvar", ha dicho el piloto.

"Lo que hicieron en mi pierna fue un milagro. Todos tenemos 3 arterias principales en las piernas. Yo perdí dos. Me sacaron un injerto del muslo con una arteria. Había un 20% de probabilidades que saliera bien. Funcionó", relata el piloto ecuatoriano.

Perdió 10 centímetros de tibia

Desde su accidente empezó un largo proceso de reconstrucción minuciosa, con más de 20 operaciones. "He llegado a hacerme cirugía y la gente ya me conocía como cuando vas al dentista", dice. Había perdido 10 centímetros de tibia.

Finalmente, Juan Manuel ha triunfado. Su sueño en la Fórmula 1 comienza este fin de semana corriendo Fórmula 3 en Montmeló.