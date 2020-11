Flavio Briatore desvela qué es lo que más le llamó la atención de Fernando Alonso antes de ficharle

Flavio Briatore, el hombre que llevó a Fernando Alonso a sus mayores éxitos y a la conquista de dos mundiales de Fórmula 1, ha sido entrevistado en El Hormiguero y ha desvelado su primera conversación con Fernando Alonso y lo qué le llamó la atención del asturiano para decidirse a ficharle.

"Fernando era muy rápido, era super rápido. Y sólo tenía 18 años. Creo que es increíble, no se ha visto nada parecido. Le vi, hablamos y, tras la conversación, le dije: 'Aquí está el contrato'. Él me dijo: 'Lo tengo que pensar'. Y le respondí: 'No, tienes que firmar'", ha desvelado Briatore.

El italiano asegura que Fernando Alonso accedió y firmo "en el acto" el contrato.

"Inmediatamente ves ese talento, esa diferencia... Cuando ves a Fernando tan entregado. De verdad, increíble", reconoce Briatore sobre el piloto asturiano.