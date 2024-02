Fernando Alonso, al ser preguntado por Mercedes: "Antes de nada tengo que decidir si quiero seguir compitiendo"

La rueda de prensa oficial de la FIA previa al GP de Bahréin, primera carrera del Mundial de F1 2024, ha tenido varios puntos de interés. Hamilton y Sainz han coincidido en la sala de prensa y, como no, Fernando Alonso ha sido preguntado por la posibilidad de fichar por Mercedes en 2025. El ovetense ha lanzado balones fuera y ha asegurado que lo primero es decidir si quieres "seguir compitiendo o no".

"Antes de nada tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no, es algo que tendré que decir en algunas semanas o carreras. Ahora me siento genial, pero es un calendario exigente y en 2026 habrá nueva normativa que será tentadora o quizás no.... Me tomaré unas cuantas carreras para decidir", ha apuntado el piloto de Aston Martin.

El asturiano ha admitido que aún no cuenta con "las herramientas" para destronar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), pero el objetivo de su equipo es seguir "desarrollando el coche todo el año".

El bicampeón del mundo de F1 advirtió que "para convertirse en aspirantes, 2023 fue clave, pero en 2024 hay muchas cosas que mejorar de cara al desarrollo".

Alonso carga contra el calendario de la F1: "No es sostenible"

"Será interesante ver si podemos mantener el ritmo de desarrollo de los demás", comentó Fernando Alonso, quien indicó que el calendario es "muy exigente" y las 24 carreras de este año "no es sostenible para el futuro".

"Está muy por encima del límite. Empecé con dieciséis, pero ya estamos en 24 y eso no es sostenible. Incluso el campeón piensa que es largo, imaginaos los demás que llegamos a la segunda parte de la temporada sin incentivos porque no podemos luchar por nada", afirmó el piloto asturiano.

Fernando Alonso ha hecho un llamamiento a la calma y cree que los resultados de este fin semana no marcarán el rendimiento de cada escudería en el Mundial.

"Bahréin tiene características muy particulares. Hasta Australia o incluso Japón no se puede saber el orden y el rendimiento de los equipos. Es un gran lugar para empezar la temporada", concluyó Alonso.

