Fernando 'Magic' Alonso en el pádel: puntazo y celebración ante Verstappen

Fernando Alonso se ha pasado al pádel para preparar la vuelta de la Fórmula 1. El asturiano jugó un partido con Lando Norris como compañero contra Charles Leclerc y Max Verstappen. Los cuatro pilotos desconectaron así antes de la primera carrera del Mundial de F1 en Bahréin este próximo fin de semana... y el piloto español ha revolucionado las redes sociales con un puntazo digo del mejor Juan Lebrón.

Verstappen y Leclerc llevaban la iniciativa en la jugada. El neerlandés intentó tirar un globo que se quedó corto y Alonso se sacó de la chistera un smash. Verstappen esperó a la bola tras el rebote en el cristal y consiguió devolverla cerca de la red... pero el español contestó con un globo al que tampoco llegó el monegasco. El bicampeón del mundo de F1 firmaba así uno de los puntazos del partido... que celebró por todo lo alto.

La parrilla conformada por 20 pilotos empieza su nueva aventura en esta temporada este próximo jueves con los entrenamientos libres, un Gran Premio en Bahréin que llega marcado por un cambio en el calendario debido al Ramadán. Consulta aquí los horarios de los entrenamientos libres, clasificación y carrera del primer Gran Premio del año.

Red Bull y Ferrari dominan los test

El pasado viernes acabó la pretemporada con los test en Bahréin, tres días de jornadas matutinas y vespertinas en las que escuderías y pilotos empezaron a tomarle la temperatura al asfalto. Max Verstappen, a los mandos de su nuevo Red Bull, fue el más destacado y dio muestras de lo que les espera a sus rivales otra temporada.

Ferrari también cuajó una buena actuación y quizá sea la escudería que más cerca esté de los austriacos. La pregunta es dónde empezará Aston Martin y por qué objetivos puede luchar en la primera carrera de la temporada.

Quejas de Alonso sobre la pretemporada

Y es que en Aston Martin prefieren ser cautos. Fernando Alonso, no obstante, lamentó la poca pretemporada que existe actualmente en la F1: "No es fácil de entender que tengamos tan poco tiempo para entrenar antes de un campeonato. Es como si en el fútbol o el tenis cambias la pelota, la raqueta, y los deportistas no lo pueden probar. Es el deporte más sofisticado, parece un poco ridículo", apostilló el piloto de 42 años.

