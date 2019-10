Fernando Alonso desvela en 'El Hormiguero 3.0' si correrá el Rally Dakar 2020

Fernando Alonso visita este lunes 'El Hormiguero 3.0' con Pablo Motos para hablar sobre sus proyectos en el mundo del automovilismo. Sobre el Dakar: "Es otro de los proyectos que tengo entre manos. La semana que viene va a anunciar Toyota el equipo, así que... tendremos que esperar unos días, Pablo", ha bromeado el piloto español, dando por segura su participación.

"He entrenado bastante y no hay dos polos más opuestos en el mundo del automovilismo que la F1 y el Dakar. Es un reto que, si lo hago, será apasionante y me hace ilusión el probar el rally más duro del mundo", dice el español.

Hoy, el piloto español ha respondido a las cuestiones sobre su futuro y sobre su posible vuelta a la Fórmula 1.

De hecho, el piloto español incluso ha puesto fecha su posible vuelta al Gran Circo: "No creo que hasta 2021 haya ninguna posibilidad de volver para mí. Tampoco sé a ciencia cierta si voy a querer volver en 2021, pero no quiero cerrar la puerta a la Fórmula 1, pero me encuentro en un momento complicado para dar respuestas a la gente. Me queda un año y medio para decidir", explicó a Jugones en laSexta.

Por tanto, el piloto español ha descartado un posible retorno en 2020, pero en 2021 se lo va a plantear de nuevo. De momento, su próximo destino podría ser el Rally Dakar que se corre este enero en Arabia Saudí y Fernando Alonso ya ha dejado caer que formará parte de ella. Asimismo, el piloto español asegura que las 500 Millas de Indianápolis siguen estando en su "lista de deseos".

Fernando Alonso se ha referido hoy también a su deseo de ser tricampeón de Fórmula 1, así como su preferencia respecto a con qué equipo: "Me gustaría ser campeón del mundo con cualquier equipo, incluso más con McLaren, que pasamos por años difíciles y estaría bien tener éxito juntos. Es un pensamiento a largo plazo que no ocupa mucho tiempo en mi cabeza", dice.

¿Posible retorno a Ferrari?

Por otro lado, el piloto asturiano también ha hablado sobre un posible retorno a Ferrari, algo que no parece tan descabellado al piloto español. Y es que Fernando Alonso dice seguir manteniendo una "buena relación" con el equipo italiano.

"Siempre he tenido buena relación con Ferrari, sobre todo con los mecánicos, ingenieros, jefes de equipo... la gente con la que trabajas durante cinco años tienes más una amistad que una relación laboral. Seguimos continuamente en contacto, tenemos un grupo de WhatsApp, vivo cerca de Italia... tenemos un buen grupo y un buen ambiente, pero no diferente del que tengo en McLaren", apunta.

Alegato a favor de España

Asimismo, Fernando Alonso ha tenido palabras en una rueda de prensa ante los medios en Madrid para la situación en Cataluña: "Lo veo con tristeza, es difícil opinar sin estar dentro completamente y desde fuera es algo que no nos gusta ver", dice.

El español ha hecho un alegato a favor de España: "Conozco la mayoría de los países y no hay ninguno como España. Ni por su riqueza, ni por sus gentes, ni por su variedad, de carácter, de gastronomía, de costumbres... somos el mejor país del mundo y deberíamos valorarlo más y ser más felices entre todos, con nuestra variedad".