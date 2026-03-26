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Demoledor mensaje de Honda para Aston Martin: "Cómo decirlo... no podemos mejorar"

Honda lanza un aviso sobre Aston Martin antes de Suzuka sobre las posibilidad de mejorar las prestaciones del motor.

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El Aston Martin en el circuito de ShangháiReuters

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Aston Martin afronta el Gran Premio de Japón con pocas expectativas de mejora. El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, dejó un mensaje contundente sobre el estado del motor del AMR26, que anticipa un nuevo fin de semana complicado para Lance Stroll y Fernando Alonso.

"Cómo decirlo... no podemos mejorar, no podemos cambiar las especificaciones de rendimiento, pero recopilamos muchos datos en China, los analizamos y los llevamos al simulador para mejorar nuestra estrategia de gestión de la energía para esta prueba, de modo que la hemos aplicado para Suzuka", reconoció el responsable japonés.

El propio Orihara también se refirió a los problemas con las baterías, que han lastrado al equipo desde los test de Bahréin: "De nuevo, no puedo dar ninguna cifra concreta, pero tenemos confianza".

En la misma comparecencia, el jefe de operaciones de Aston Martin, Mike Krack, explicó que el equipo trabaja en soluciones para paliar los problemas de vibraciones que afectan incluso físicamente a los pilotos. "Hemos trabajado juntos en diferentes medidas para mitigar tanto el hardware como el lado del piloto, así que hay medidas en marcha que, obviamente, tenemos que probar aquí y luego ver cómo estamos", señaló.

Ligera mejora en fiabilidad

Pese a las dificultades, desde Honda apuntan a una ligera mejora en fiabilidad. Orihara aseguró que "desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho grandes progresos en la primera y la segunda carrera. Así que, en cuanto a la fiabilidad de la batería, estamos seguros de que ahora podemos terminar la carrera".

Con este escenario, Aston Martin llega a Suzuka con la necesidad de completar kilómetros y confirmar si los ajustes introducidos permiten, al menos, terminar la carrera sin contratiempos.

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