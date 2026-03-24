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Stroll estalla contra el Aston Martin: "Esta es la peor mierda que he conducido en mi vida"

Sale a la luz la demoledora radio del compañero de Fernando Alonso en el pasado GP de China.

Stroll con su Aston Martin en la clasificaci&oacute;n del GP de China

Stroll con su Aston Martin en la clasificación del GP de ChinaEFE

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La temporada de Aston Martin ha arrancado con más dudas que certezas. Los problemas del AMR26 han marcado los primeros grandes premios de la temporada y la frustración dentro del equipo empieza a hacerse evidente.

Prueba de ello es el audio de radio de Lance Stroll durante la clasificación del Gran Premio de China, donde el piloto canadiense no ocultó su enfado con el monoplaza. "Esta es la peor mierda que he conducido en mi vida", soltó visiblemente molesto.

El resultado acompañó a esas sensaciones: Stroll cayó eliminado en la Q1 y, al igual que Fernando Alonso, tampoco pudo terminar la carrera, evidenciando los problemas de fiabilidad que arrastra el equipo.

El Mundial de F1 llega a territorio Honda

Aston Martin afronta ahora el Gran Premio de Japón con la esperanza de haber corregido parte de estos fallos y, al menos, poder completar la carrera. Una cita especialmente simbólica para la escudería, ya que se disputa en Suzuka, territorio de Honda, proveedor del motor del equipo.

Además, el fin de semana contará con un cambio en pista: Fernando Alonso cederá su asiento en la primera sesión de entrenamientos libres al joven Jak Crawford, piloto de la academia de Aston Martin, como parte del programa obligatorio de rodaje para pilotos novatos.

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