El infierno de Fernando Alonso en China: abandona por vibraciones en el volante y saluda irónicamente a Checo mientras le adelanta

Fernando Alonso se vio obligado a abandonar en el GP de China debido a las intensas y constantes vibraciones en el volante de su Aston Martin. El español rodaba último (17º) cuando entró a boxes para no volver a salir: "Me costaba sentir las manos y los pies... no tenía sentido seguir", dijo el bicampeón a AS tras la carrera.

Demasiado aguantó Fernando a sus 44 años en un coche que apenas le deja ya no competir, sino simplemente rodar en última posición. Entre la batería, la fiabilidad, la pésima velocidad en recta y las vibraciones, poco o nada se puede hacer con el monoplaza en la actualidad. Es más, 'Magic' llegó a ponerse 11º tras otra salida espectacular, pero con el paso de las vueltas perdió las seis posiciones que ganó desde el inicio. Este domingo abandonaron de nuevo los dos Aston Martin, Verstappen, Albon, y tanto Bortoleto como los dos McLaren directamente ni pudieron salir.

Alonso saluda irónicamente a Checo mientras este le adelanta

El transcurso del GP para Alonso fue prácticamente una copia de Australia, y es que tras un buen inicio en la salida fue cayendo a plomo a las últimas posiciones, siendo esta vez adelantado por los dos Cadillac en plena carrera, y lo más surrealista fue que el asturiano, desesperado e irónico, saludó al mexicano mientras este le adelantaba en la última gran recta del circuito (v15).

"Las vibraciones del motor eran excesivas"

Más de 15 giros después, tras ser último y no poder competir con absolutamente nadie, Fernando se metió a boxes (v33) por unas vibraciones en el volante que no le dejaban ni posar las manos en este. Los vídeos del piloto quitando las manos del volante en las rectas ejemplifican el ridículo de Aston Martin en este comienzo de temporada. "Las vibraciones del motor eran exageradas, a partir de la vuelta 20 apenas sentía las manos y los pies, no tenía sentido seguir", dijo a DAZN.

Tras dos GP, el balance de Alonso es de dos abandonos en Australia y China, un 17º en la sprint del sábado y dos clasificaciones en las que fue 19º. Al menos Carlos Sainz se marchará del gigante asiático con sus dos primeros puntos en el casillero en un día en el que Antonelli ganó la primera carrera de su vida -segundo piloto más joven de la historia- y Hamilton se estrenó en el podio con Ferrari.

En dos semanas llega Japón, donde tal vez Honda se digne a presentar alguna mejora ante sus aficionados. La Fórmula 1 también confirmó que los GP de Bahréin y Arabia Saudí quedan suspendidos por el conflicto en Oriente Medio.

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