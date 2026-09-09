Madrid se enfrenta a cortes de tráfico por el Gran Premio de Fórmula 1: estas son las zonas afectadas y sus horarios

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Fórmula 1 de España Tag Heuer y tendrá lugar en la Comunidad de Madrid. Valdebebas y sus alrededores llevan meses esperando lo que es un sueño para los amantes de las carreras, tras más de 40 años sin que la capital acogiera un evento automovilístico. Sin embargo, cabe avisar de que la comunidad autónoma se verá obligada a modificar la circulación por carretera a partir de este próximo jueves.

Aunque las carreras y actividades se darán del viernes 11 al domingo 13, será el jueves 10 cuando comiencen las restricciones. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado estos cortes para asegurar que se lleva a cabo con total seguridad la instalación y posterior desmontaje de las estructuras preparadas para el evento.

Estas son las calles que tendrán restricciones

Una de las principales zonas afectadas será el entorno de Ribera del Sena. La circulación quedará interrumpida entre las glorietas de Luxemburgo y Edimburgo y también en el tramo que conecta esta última con la M-40. Las restricciones se extenderán además a Vía de Dublín, donde habrá cortes entre la glorieta de Edimburgo y la calle Ariadna, así como en el tramo posterior hasta la glorieta de Sintra.

Francisco Umbral también sufrirá modificaciones. La vía permanecerá cerrada desde Vía de Dublín hasta más allá de la glorieta de Pascual Bravo, mientras que en otro de sus tramos se limitará la circulación en sentido norte antes de alcanzar la glorieta de Isidro González Velázquez.

El dispositivo afectará igualmente a las glorietas de Vía de Dublín, Francisco Umbral y Pascual Bravo, además del acceso procedente de Camino Alto de Hortaleza. En la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio también habrá restricciones, especialmente para los vehículos que circulen en dirección ascendente hacia Isidro González Velázquez.

Los conductores deberán prestar especial atención a Alejandro de la Sota. Desde el viernes 11 de septiembre una de sus calzadas quedará cerrada, mientras que la que habitualmente canaliza el tráfico hacia el norte funcionará en ambos sentidos.

Dos coronas de movilidad durante el Gran Premio

El dispositivo será todavía más amplio durante los tres días centrales del Gran Premio. Entre el 11 y el 13 de septiembre se establecerán dos grandes coronas de movilidad alrededor del circuito.

La exterior contará con controles y vigilancia en puntos como avenida de Logroño, M-11, M-12, M-40, R-2, avenida de las Fuerzas Armadas, Manuel Fraga Iribarne y Francisco Javier Sáenz de Oiza. Aunque inicialmente no se contemplan prohibiciones generales, la Policía podrá desviar vehículos cuando se produzcan episodios de congestión o resulte necesario por motivos de seguridad.

Más estricta será la corona interior, concebida como un espacio de acceso controlado. Dentro de este perímetro no podrá circular el público general en coche sin autorización, ni acceder vehículos que simplemente pretendan atravesar la zona. También estarán sujetos a condiciones específicas los taxis y VTC, repartidores y trabajadores.

Restricciones en las Cárcavas y el entorno de IFEMA

El operativo contempla asimismo medidas especiales para el barrio de las Cárcavas, con el objetivo de evitar que los vehículos que acudan al Gran Premio terminen ocupando sus calles. Los residentes dispondrán de acreditaciones para acceder con sus coches, mientras que el transporte público, los servicios de emergencia y la asistencia domiciliaria podrán continuar entrando.

También habrá controles específicos en las áreas de hoteles, oficinas, restaurantes y comercios próximas a IFEMA. En la superficie delimitada por Ribera del Sena, Vía de Dublín, avenida del Partenón y la glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y Battenberg se dará prioridad a los peatones y estará prohibido aparcar en la vía pública.

El entorno de la M-40 tendrá un funcionamiento diferente: no se restringirá el acceso, pero tampoco se permitirá estacionar, ya que parte del espacio quedará reservado para autocares. La línea 104 de la EMT podrá mantener sus paradas.

Ante momentos de elevada afluencia, el dispositivo permite además aplicar cortes preventivos en incorporaciones de la M-40, M-11 y M-12, así como en otros accesos próximos al circuito. La Policía Municipal podrá ampliar las restricciones a calles cercanas si la situación del tráfico lo requiere.

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