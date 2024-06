Carlos Sainz deleita a los aficionados en el 'Road Show' en las calles de Barcelona

El olor a neumático quemado se apoderó este miércoles del centro de Barcelona durante el 'Road Show', la exhibición de Fórmula Uno celebrada justo antes del GP de España en Montmeló. Cerca de 38.000 personas, según la Guarida Urbana, se acercaron hasta el paseo de Gràcia para ver a Carlos Sainz Pepe Martí, Mari Boya y Jack Doohan rodar por el centro de la capital catalana. El piloto madrileño de Ferrari rodó con un monoplaza de la escudería italiana e hizo vibrar a los miles de aficionados al motor.

"Qué gusto ver a tantos fans de la F1, espero que estén apoyándonos el domingo. Después de la victoria en Australia, nada me haría más ilusión que ganar en casa", apuntó Carlos Sainz en declaraciones a 3Cat.

El recorrido comenzó en la ronda Universitat, donde los coches arrancaron desde los garajes, para dirigirse hacia el norte, por el paseo de Gràcia, y terminar su itinerario en la Casa Batlló, donde le esperaba una tribuna con autoridades como el presidente y Consejero Delegado de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali.

"Espero veros a todos el domingo, vamos a ir a ganar la carrera"

En la exhibición también participaron el aranés Mari Boya y el sabadellense Pepe Martí, ambos de F3. Pedro de la Rosa dio el pistoletazo de salida a la 'Road Show' rodando con el impresionante DB12, un deportivo de Aston Martin.

"Qué gusto ver a tanta gente, a tanto aficionado de la Fórmula 1. Espero veros a todos el domingo, vamos a ir a ganar la carrera y dedicárosla a todos vosotros", apuntó Carlos Sainz en pleno centro de Barcelona.

El piloto madrileño aún sigue sin resolver su futuro y decidir con qué escudería correrá en la Fórmula 1 la próxima temporada, aunque Sainz aclaró en El Hormniguero de Antena 3 que pronto comunicará su decisión.

"Hay varias opciones, no solo una... La anunciaré dentro de muy poco pero puedo decir que todos los equipos con un asiento libre me han ofrecido un contrato y podría firmar con ellos mañana... pero no lo haré todavía, quiero tomármelo con calma", explicó Carlos Sainz a Pablo Motos.

