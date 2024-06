El 'drama' de Carlos Sainz para 2025: ¿cuáles son los asientos que quedan libres en la parrilla de F1?

Carlos Sainz (Madrid, 1994) se está quedando sin opciones para 2025. El piloto -todavía de Ferrari- abandonará la escudería italiana al final de la presente temporada tras el fichaje de Lewis Hamilton y ha visto como en el día de ayer su mejor opción, Red Bull, se ha ido al garete tras la renovación de Checo Pérez hasta 2026.

Carlos también se queda sin Red Bull: Checo, renovado

"Nos complace anunciar que Sergio Checo Pérez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual", anunció la escudería austriaca.

El español, cuarto en el Mundial de Pilotos y ganador de tres carreras en su carrera (Silverstone 2022, Singapur 2023 y Australia 2024), se encuentra en un túnel en el que no encuentra la luz en forma de equipo grande con dos premisas: hueco para 2025 y opciones para ganar.

Desde que el 1 de febrero, Ferrari y Hamilton (siete veces campeón de F1) unieran sus caminos para 2025 en adelante, Carlos y su entorno se pusieron manos a la obra en busca de un asiento que, eso sí, pudiera garantizarle -si es que eso es posible en el Gran Circo- opciones claras para pelear por el campeonato.

Sin embargo, a cada día que pasa las opciones se acotan y los equipos que siguen con algún hueco en sus filas no parece que sean contendientes al título en 2025 (habrá que ver en 2026 con el cambio de motores).

En Mercedes gusta mucho el joven Antonelli

Red Bull, Ferrari y McLaren ya tienen completo su garaje y en el caso de Mercedes solo hay un asiento pero en las últimas semanas parece que el nombre del joven Andrea Kimi Antonelli está sonando con mucha fuerza para acompañar a George y ocupar el lugar del heptacampeón. Aun así, la opción todavía está ahí.

Así está la parrilla de F1 para 2025

Red Bull: Max Verstappen y Checo Pérez.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Mercedes: George Russell y piloto sin confirmar.

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Aston Martin: Fernando Alonso y ¿Lance Stroll?

Alpine: Piloto sin confirmar y piloto sin confirmar.

Haas: Piloto sin confirmar y piloto sin confirmar.

Visa Cash App RB: Piloto sin confirmar y piloto sin confirmar.

Audi: Nico Hulkenberg y piloto sin confirmar.

Williams: Alexander Albon y piloto sin confirmar.

Por lo tanto, hay tres equipos (Alpine, Haas y RB) con todos los hueco disponibles (2), además de Audi -equipo nuevo- y Williams. Ojo también al asiento de Lance Stroll en Aston, el cual no está confirmado al no conocerse los detalles de su contrato ni su duración, ¿podría haber un tándem español junto a Fernando Alonso? La realidad es que parece muy complicado, el canadiense, a no ser que pierda la motivación, no dejará la marca dirigida por su padre Lawrence.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com