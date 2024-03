Un extraterrestre Sainz fuerza a Verstappen y gana en Australia: "Recomiendo a todos que se quiten el apéndice"

Carlos Sainz ha dejado atónito y sin palabras al exigente mundillo de la Fórmula 1, su extraterrestre actuación y victoria en el GP de Australia, su tercera en la Fórmula 1, le ha brindado todo tipo de elogios apenas dos semanas después de someterse a una operación de apendicitis que le impidió competir en el segundo GP de 2024.

Y por fin falló el Red Bull de Verstappen

Porque sí, el primer coche que falló en la temporada 2024 fue el de Max Verstappen, el monoplaza del flamante tricampeón del mundo y ganador de las dos primeras carreras del año (Arabia y Yeda) y de 19 de las 22 en 2023, vio como su coche empezó a echar humo en la vuelta 2 después, eso sí, de que Carlos le arrancara las pegatinas segundos antes.

Sainz le pasó antes e impuso un ritmo infernal

Era el primer abandono por problemas mecánicos del neerlandés en dos años completos, precisamente lo sufrió también en Melbourne Park en 2022, ahí fue Leclerc el que aprovechó el 'regalito'. Hoy lo hizo Carlos, que antes le pasó en pista y que impuso un ritmo matador para el resto de perseguidores, y lo más importante, sin destrozar los neumáticos. Qué gestión de gomas se marcó el de Ferrari, recordó a la de Singapur. Dos paradas perfectas de sus mecánicos y una carrera muy inteligente del madrileño hicieron el resto, no tuvo rival. Fue incluso plácida, cogió el testigo de Max en toda regla.

Eso no quita que lo que hizo Sainz fuera una hazaña que quedará para siempre en los libros de la Fórmula 1, corrió con un aparatoso vendaje que cubría la cicatriz de la operación de apendicitis que le mantuvo un día en un hospital de Yeda mientras el resto de pilotos competían en el segundo GP del año. Del hospital a lo más alto del podio, ese ha sido el gran titular que resume a la perfección el milagro de 'El Matador Jr'. Hasta hace unos días no estaba 100% confirmada su presencia aquí, pero sí fue capaz de marcarse una gran sesión de Libres en Arabia con un tremendo dolor abdominal que no iba a hacer con un 'simple' vendaje.

"Recomiendo a todos que se quiten el apéndice"

"Recomiendo a todos que se quiten el apéndice", bromeó el español nada más bajarse del Ferrari en la entrevista con Guenther Steiner. "Verstappen tuvo un problema pero hay que estar ahí", apuntó también Sainz tras el abandono del neerlandés, y es que es Carlos el que más ha hecho sufrir a Verstappen recientemente, no hay que irse tan lejos para ver que la última carrera que no ganó el de Red Bull también se la llevó el madrileño (GP de Singapur 2023). Al acecho como nadie y otra más a la mochila (Silverstone, Singapur y Australia). Y sí, no tiene equipo para 2025. Ofertas no le iban a faltar, ahora le lloverán por todos lados.

Carrerón de Alonso manchado por la FIA

La otra cara de la moneda, la cruz obviamente, fue para un Fernando Alonso al que una inconcebible sanción de 20 segundos le arrebató un sexto puesto que le costó sangre, sudor y lágrimas. La FIA le sancionó duramente por 'conducción errática' que, según los comisarios, provocó que George Russell tuviera que frenar en exceso y no pudiera evitar irse contra el muro. Inexplicable para muchos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com