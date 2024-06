Carlos Sainz habla sobre su futuro en El Hormiguero: "Podría firmar por cualquiera con asiento libre; pronto lo anunciaré"

Carlos Sainz, actual piloto de la Scuderia Ferrari, se ha pasado por El Hormiguero para hacer una breve valoración de las 9 carreras de F1 que ya se han disputado en la temporada 2024, en su caso 8 después de no poder competir en el segundo Gran Premio, en Arabia Saudí, al ser operado de apendicitis en pleno fin de semana.

"Podría firmar con todos los que tienen un asiento libre"

Y la pregunta sobre su futuro era más que obligada, aunque Pablo Motos se la ha formulado a media entrevista ¿cuándo tomará la decisión y qué equipo tiene más opciones de ficharle? "Hay varias opciones, no solo una... La anunciaré dentro de muy poco pero puedo decir que todos los equipos con un asiento libre me han ofrecido un contrato y podría firmar con ellos mañana... pero no lo haré todavía, quiero tomármelo con calma", aseguró el piloto de 29 años sobre su futuro tras conocer antes del comienzo de la presente temporada que dejará Ferrari para 'hacer' hueco a Lewis Hamilton, que compartirá garaje con Charles Leclerc.

"No sé si tengo casa..."

"No sé si tengo casa... son 24 Grandes Premios, más de 200 días fuera de casa, entre las carreras, el simulador... hay muy poco tiempo para familia y amigos", empezó diciendo el madrileño a Pablo Motos acerca de la dureza que conlleva pasar gran parte del año fuera de casa.

El todavía miembro de Ferrari también habló sobre el próximo GP de España en Montmeló (21 al 23 de junio) y explicó lo importante que es encontrar un "balance" para competir lo mejor posible durante el sábado y el domingo, los días claves: "Correr en casa también desgasta mucho, es mucha prensa, eventos, patrocinadores... es importante descansar para llegar fresco a la parte final de la semana", ha dicho. En cuanto a si siente el apoyo de la afición española mientras pilota... ha sido sincero a más no poder: "En el coche no sientes casi nada pero es increíble ver a cientos de aficionados apoyándote a las 9 de la mañana cuando llego al circuito, madrugan solo por verte, es espectacular...".

"Ferrari me ha tratado justamente desde el principio... y además me llevo muy bien con Leclerc"

Por otra parte, Carlos ha querido valorar de forma positiva su estancia en Ferrari y ha dejado claro la gran relación que mantiene con el equipo y especialmente con su compañero Charles Leclerc: "No me tomé bien que Ferrari 'me dejara'... me sentó mal, venía de hacer años buenos pero Hamilton quería venir aquí y había que hacerle hueco. Es una oportunidad para el futuro, sigo queriendo ser campeón del mundo", aclaró antes de despejar dudas acerca de la posible diferencia de trato de la escudería en comparación con el monegasco: "No me puedo quejar del trato de Ferrari, ha sido justo, ha habido momentos de tensión, pero como en todos sitios... Me llevo muy bien con Leclerc además, somos muy buenos amigos dentro y fuera de la pista".

Un fan de las hamburguesas y las pizzas italianas

Pablo Motos y Carlos Sainz no dudaron en bromear sobre la dieta de los pilotos y la comida favorita del piloto español: "Me encantan las hamburguesas, y la pizza italiana... pero mi comida favorita es la hamburguesa y siempre intento comerme una a la semana... pero no te diré si lo hago", aseguró entre risas el madrileño tras explicar la importancia del peso en un monoplaza: "Hay veces que nosotros tenemos que perder más kilos de la cuenta para compensar un 'coche gordo' y así ganar alguna décima".

