Así fue el 'troleo' de Marc a su hermano Alex Márquez durante su visita a 'El Hormiguero'

Alex Márquez visitó ayer 'El Hormiguero', donde repasó cómo ha vivido su temporada en Moto2 y cómo afronta su llegada a Honda Repsol, donde será compañero de su hermano Marc. El mayor de los Márquez quiso estar presente en la entrevista y envió un vídeo al programa en el que aparecía en la cama reposando de su reciente operación en el hombro.

Marc insistió a Pablo Motos en que diese 'caña' a su hermano aunque le advirtió de que su hermano pequeño era mucho más alto que ellos. El catalán insistió en que ambos disfrutaran del programa y quiso recordar el momento en el que en 2014 estuvo junto con su hermano pequeño en el programa.

"Nos lo pasamos muy bien. Alex, escúchame, ¿tú crees que me habré atrevido a venir hoy también al programa o qué? Yo creo que estoy a tu rebufo. Gírate, gírate", decía Marc. Y sí, Alex Márquez finalmente se giró creyendo que estaría allí su hermano de sorpresa y cayó en el troleo de su hermano mayor.

"¿Te has girado o no? No lo sé. Si te has girado he ganado yo. Si no te has girado, has ganado tú", concluía el piloto.