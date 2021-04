A Mike Tyson se le va la mano en un show de lucha libre y noquea a Cash Wheeler

El legendario boxeador Mike Tyson volvió a aparecer en All Elite Wrestling (AEW) esta semana tras despachar a Shawn Spears con sus golpes la semana pasada para ayudar a Chris Jericho.

El excampeón indiscutido del peso pesado apareció en el escenario cuando Chris Jericho luchaba con Dax Harwood, para conectar un salvaje gancho de derecha a Cash Wheeler que dejó a los espectadores preguntándose si de verdad había golpeado a su rival.

A juzgar por la marca en la cabeza de Wheeler, no cabe duda de que hubo algo más que un leve contacto. Y es que Tyson dejó KO a Cash y al final del combate Chris Jericho anunció que el exboxeador se unirá a The Inner Circle como miembro auxiliar.