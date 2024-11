El maratón de Valencia más especial de la historia tras la trágica DANA: "Hay una herida psicológica muy fuerte"

El maratón de Valencia lleva corriéndose desde 1981 pero este año será muy diferente. La DANA ha cambiado las prioridades. Hay valencianos para los que correr esos 42 kilómetros es una vía de escape pero otros se ven incapaces. Este domingo se celebrará la 44º edición de una carrera que servirá para recordar y ayudar a los afectados por la DANA y la riada mortal del pasado mes de octubre.

"Celebrar el Maratón Valencia es nuestra manera de decir que juntos, como sociedad, podemos superar cualquier obstáculo. Sabemos que correr significa salud, y también significa esperanza. Entendemos que, para algunos de vosotros, pueda no ser el momento adecuado, y respetamos profundamente esos sentimientos. Queremos que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich sea una ayuda poderosa para ayudar a quien más han sufrido el impacto de la DANA.", señalaba la organización del maratón de Valencia el pasado 15 de noviembre.

Nacho Cardona, corredor y afectado por la DANA, ha recorrido Alfafar, una de las localidades devastadas por la riada mortal y que este domingo cambiará sus botas de goma por las zapatillas para disputar el maratón de Valencia.

"Tenemos cada uno que volver a comprarse el coche que ha perdido, restablecer el negocio que no tenemos... Es una semana de descarga psicológica. Estar con la gente que te saca una sonrisa o que te ayuda a evadirte nos ha hecho pensar que era posible correr el maratón", señala Nacho Cardona a Antena 3 Deportes.

Pero no todos los corredores están preparados para la carrera tras la tragedia de la DANA y el impacto en muchas localidades del sur de Valencia. Es el caso de Pau Gisbert, quien no correrá el maratón, aún muy afectado por la huella de la DANA en Paiporta.

"El pueblo en el que has crecido prácticamente ya no existe. Hay una herida psicológica muy fuerte. Necesitábamos, aunque yo no vaya a hacerlo, ese pequeño espacio donde volver a ser una persona normal que se está preparando un maratón y cuya única preocupación es acabarla", reconoce Pau.

Por cada corredor que acabe el maratón de Valencia, la organización donará tres euros a proyectos de reconstrucción de las zonas afectadas.

La salida del Maratón Valencia tendrá lugar el domingo 1 de diciembre a las 8:15 horas desde la plaça de la Marató. La propia organización explica que "lo recaudado entre patrocinadores, fondos propios de organización y corredores será entregado de manera transparente a un proyecto o a varios proyectos, de reconstrucción de las zonas afectadas".

"El del día 1 de diciembre será un maratón que trascienda, con mucho, su carácter meramente deportivo. La única marca que nos importa batir este año es el récord de solidaridad", asegura la organización del maratón de Valencia.

