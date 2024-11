Las huellas de la DANA siguen presentes: "Estoy con psicólogo... me dice que no esté en Chiva"

Las inundaciones provocadas por la DANA han dejado consecuencias devastadoras en 75 municipios de la provincia de Valencia. Se ha cobrado la vida de 222 personas solo en Valencia y, todavía hay cuatro personas desaparecidas. Poco han mejorado las cosas en la zona cero de la riada. Solo en Paiporta, la localidad más castigada, murieron 45 personas y muchas de las que sobrevivieron han perdido su casa, su coche y a a veces también su medio de trabajo. Las huellas de la catástrofe siguen siendo visibles en las calles.

"Esto es empezar de cero. Aquí se han quedado cuatro paredes y ya está", cuenta un vecino. En las zonas devastadas cuesta explicar lo que se siente un mes después: "Es muy duro de llevar". Ahora hay menos escombros y barro. Pero al asomarse al barranco del Poyo nada es igual.

Chiva busca levantarse con andamios con muchos edificios en riesgo de derrumbe. Familias que aún no saben si perderán su casa. "Estoy con psicólogo, de hecho me dice que no esté en Chiva", relata una vecina. Personas que intentan remontar, aunque sea en locales en ruinas. En Paiporta, Alfafar, los automóviles se amontonan en la calle.

Las ayudas que no llegan

Los afectados aprovechan los plenos municipales para desahogar su impotencia y su frustración. Acusan a los alcaldes de haberles abandonado. La pasada noche, la alcaldesa de Paiporta no pudo contener las lágrimas ante las protestas de sus vecinos.

El Gobierno anuncia que ya se han empezado a abonar las primeras ayudas directas a los afectados. Son 5,9 millones de euros que se suman a las indemnizaciones ya pagadas por el Consorcio. También hoy, el gobierno valenciano ha hecho un pago más. De todo el dinero prometido por la Comunidad Valenciana, de momento se ha ingresado el 15%. En el caso del Gobierno central, el porcentaje es del 0,6%.

