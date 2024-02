Loida Zabala se proclama campeona de España en pleno tratamiento contra el cáncer de pulmón

La deportista paralímpica Loida Zabala ha vuelto a enfundarse el oro en el campeonato de España y lo ha hecho por decimonovena vez en toda su carrera, todo esto en pleno tratamiento contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace meses.

Campeona nacional por decimonovena vez

En sus primeras declaraciones tras un nuevo éxito deportivo, Zabala admitió que hace relativamente poco apenas podía levantar 40 kg: "Hace un mes volví a los entrenamientos y, debido a la medicación, sólo podía levantar hasta 40 kilos. Hoy he levantado 70 kilos y estoy muy feliz de ver que día a día voy recuperando mi fuerza".

"Es el primer oro nacional que me toca la fibra"

Loida Zabala ha aprovechado sus redes sociales para mandar un mensaje más largo y detallado a sus seguidores: "Quiero dar las gracias a los medios por la difusión tan cariñosa que han hecho de la noticia. Me siento tan agradecida de poder volver a competir… Gracias Óscar Sánchez por traerme a esta competición en un punto de forma que ni me esperaba. Es el primer oro nacional que me ha tocado la fibra, han pasado muchos meses de incertidumbre y ya el hecho de tocar una barra es algo muy especial para mí. Me emocionó mucho también subir al podio de clubs en el tercer peldaño", explicó.

Un avance increíble en apenas unos meses

La deportista de 'powerlifting' (levantamiento de potencia) recibió en noviembre de 2023 un duro diagnostico en el que los médicos le detectaron "9 masas en el cerebro y un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro, hígado y riñón". No obstante, enseguida empezó el tratamiento y apenas unas semanas después su avance ya era muy bueno: "ya no hay ningún tumor en cerebro y riñón".

Zabala escribió en sus redes sociales un mensaje sobre la increíble mejora que había experimentado en tan poco tiempo: "Después de ver los informes os puedo confirmar: Hace un mes: Cáncer de pulmón con metástasis en cerebro, hígado y riñón. Hoy: Ningún tumor en cerebro y riñón, el de pulmón se ha reducido de 8 cm a 3 cm y el de hígado se ha reducido hasta ser 2,2 cm ¡Seguimos con todo!", aseguró.

Los Juegos de París ya no son un imposible

La realidad es que su estado de salud no ha dejado de avanzar positivamente y hace poco tiempo volvió a los 'entrenamientos', cada vez se sentía y se siente mejor y por eso a inicios de año informó que su objetivo volvía a ser competir en los Juegos Paralímpicos de París (serían sus quintos tras Pekín, Londres, Río de Janeiro y Tokio): "No hay nada que pueda pararme, sigo teniendo mi foco en los Juegos Paralímpicos de París y la ilusión y energía de siempre en cada entrenamiento", añadió. Ahora, tras volver a reinar en España solo le queda cumplir su próximo objetivo: estar a finales de agosto en la ciudad de la luz y del amor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.