La deportista paralímpica Loida Zabala tiene cáncer: "9 masas en el cerebro, voy a luchar con todo"

Loida Zabala, paralímpica de 36 años, anunció este sábado en sus redes sociales que le han "detectado 9 masas en el cerebro" y que "podría padecer una metástasis que viene desde el pulmón".

La deportista española ha informado a sus seguidores con un extenso mensaje en su Instagram en el que explica lo que le han detectado los médicos y la manera en la que se percató de que algo no funcionaba bien en su cuerpo.

"Se me durmió el brazo... no podía hablar ni saludar con normalidad..."

"Se me durmió el brazo izquierdo durante unos segundos. Acto seguido, no podía saludar con normalidad al entrarme una llamada. Fui rápido a mi atenta coordinadora Anita y no podía hablar... sólo sabía mi nombre y que era un sábado", escribe la extremeña en sus redes sociales.

El mensaje completo de Loida en Instagram

"Mi vida ha dado un cambio de 360º. El sábado 28 estaba en el 012 y de repente se me durmió el brazo izquierdo durante unos segundos. Acto seguido, no podía saludar con normalidad al entrarme una llamada. Fui rápido a mi atenta coordinadora Anita y no podía hablar. Vino urgencias, me mostraron unas gafas, un reloj y no sabía cómo era el nombre de los objetos, sólo sabía mi nombre y que era un sábado. Me llevaron al hospital y me detectaron una masa en la parte frontal y parietal del cerebro. Días después, me han detectado que tengo 9 masas en el cerebro. Por el momento me tienen que hacer más pruebas, como una broncoscopia, porque podría ser metástasis que viene desde el pulmón. Y ahora además, tengo un trombo en la pierna con la que hay que tener cuidado por mi estado de los pulmones. Emocionalmente, todo esto es un jarro de agua fría, pero me conocéis, soy fuerte y sea cual sea el pronóstico y el tratamiento, voy a luchar con todo", concluye Zabala.

Una referente del powerlifting

La paralímpica de 36 años es una referente en la disciplina de 'powerlifting' (levantamiento de potencia), donde conquistó un diploma en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Además tiene el récord de España de la categoría de 52 kg de peso corporal. Sin embargo, su palmarés no termina ahí: se ha proclamado campeona de España más de 10 veces, ha ganado medallas en Copas del Mundo y es campeona de Europa en la categoría de -50 kilos en 2022.