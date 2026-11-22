En su estreno como directivo del Real Madrid y desde el palco, Rafa Nadal sufrió como un madridista junto a su mujer Mery Perelló y a su hijo Rafael de la agónica remontada ante el Celta (2-1).

El extenista mallorquín fue ratificado como directivo en la mañana del sábado con un 99'5% de los votos, y tras sentarse a la derecha de Florentino Pérez en la Asamblea quiso disfrutar de la vuelta del equipo blanco al Bernabéu, donde llevaba un mes sin jugar (21 de octubre ante el Leipzig en Champions).

El Madrid comenzó perdiendo con un tempranero gol de Durán en el minuto 6, y terminó remontando el partido por sexta vez en la temporada con los goles de Bellingham (minuto 66) y Carlos Espí en el 85', momento en el que una cámara grabó la reacción de efusividad de Nadal, su mujer y su hijo con el tanto de la victoria.

Minutos antes, concretamente en la primera parte, también se le pudo ver cabizbajo tras el penalti fallado por Mbappé. La realización prestó especial atención al exdeportista, quien también fue enfocado en el precioso homenaje del Real Madrid y del Celta al fallecido Jesús de Miguel.

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