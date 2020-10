Llamativas imágenes las que se vieron en el Campeonato Gallego de Atletismo sub-16 tras la sorprendente descalificación de un participante de 15 años por no respetar la distancia de seguridad ante el coronavirus.

Antía estaba luchando por la segunda posición, intentaba a una rival por la calle dos cuando el responsable de protocolo covid-19 de la prueba invadió la pista para agarrar a la atleta y descalificarla.

La joven atleta aún no logra entender lo sucedido, además las imágenes muestran que es el propio responsable de protocolo el que incumple también la distancia de seguridad por el coronavirus al acercarse a Antía.

Además, durante varios tramos de esta prueba de 3.000 varias atletas corrían en grupo sin cumplir con estas distancias y no se decidió tomar ninguna medida. "No entendía nada, me asusté muchísimo y me eché a llorar", reconoce la atleta.

"Se le avisó más de una vez", asegura Eladio Gómez, el Vicepresidente de la Federación Gallega de Atletismo, que afirma que "no es un castigo a la atleta, sino para preservar su salud".