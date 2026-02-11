Rompe su silencio la exnovia del bronce en biatlón que confesó su infidelidad: "Es difícil perdonar"

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, que se hizo viral en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina al confesar su infidelidad tras ganar el bronce en la prueba individual de 20 kilómetros, ya ha recibido la esperada respuesta de la joven implicada.

"Es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo", ha señalado en un mensaje escrito recogido por el medio noruego Verdens Gang (VG).

"Cometí el mayor error de mi vida"

La confesión de Laegreid dio la vuelta al mundo. El deportista, visiblemente emocionado ante las cámaras tras lograr el bronce, sorprendió con unas palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios internacionales.

"Es una medalla importante, es la primera individual y quiero dar las gracias a los que me ayudaron. Pero hay alguien con la que quiero compartir la medalla que quizás no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida. La persona más guapa y amable de este mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel", declaró entre lágrimas.

El noruego continuó su inesperado discurso personal en plena zona mixta: "Se lo conté hace una semana y ha sido la peor de mi vida. Probablemente mucha gente me mira ahora con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella. No sé qué quiero hacer con esto, pero el deporte queda en un segundo plano. Yo sólo tengo ojos para ella. Asumo las consecuencias, pero espero que este 'suicidio social' le demuestre cuánto la quiero".

"No elegí estar en esta situación"

Ese "suicidio social", como él mismo lo definió, no solo buscaba el perdón de su expareja, sino que también expuso públicamente la situación. El medio noruego VG ha conseguido contactar con la joven, que ha pedido mantener el anonimato.

"No elegí estar en esta situación y me duele. Hemos tenido contacto y él conoce mis opiniones al respecto", afirmó. También quiso agradecer el respaldo recibido en estos días: "A mi familia y amigos que me han abrazado y apoyado durante este tiempo. También a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy".

Horas antes de conocerse esta reacción, el propio Laegreid había reconocido que seguía esperando una respuesta. "No tengo ninguna reacción de la chica que mencioné. Estoy feliz porque entonces tal vez no lo haya visto. Quizá lo vea en el momento adecuado. Espero no empeorar nada para ella, pero tal vez pueda ayudar. Espero que haya un final feliz", declaró ante la prensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.