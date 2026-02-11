Primera foto de Lindsey Vonn con la pierna fracturada desde el hospital: "Hoy me operaron por tercera vez"

El silencio se apoderó de la pista el pasado domingo cuando Lindsey Vonn sufrió una aparatosa caída en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo. La esquiadora estadounidense se fracturó la tibia apenas 13 segundos después de arrancar el descenso, tras engancharse con una de las primeras puertas del recorrido.

Horas después, Vonn reapareció en redes sociales con una imagen desde la cama del hospital, mostrando un fijador externo de gran tamaño en su pierna, dispositivo utilizado para estabilizar fracturas complejas y tratar lesiones graves tras intervenciones quirúrgicas. "Hoy me operaron por tercera vez y fue un éxito", escribió en su cuenta de Instagram.

"Aunque es lento, sé que estaré bien"

En la fotografía se la ve tumbada, con el pulgar levantado en señal de ánimo. La publicación ha generado una ola de apoyo, con mensajes de deportistas como Carlos Alcaraz y Coco Gauff, así como del actor Taylor Lautner.

En el mismo mensaje, Vonn quiso reflexionar sobre el momento que atraviesa: "El éxito de hoy tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando y, aunque es lento, sé que estaré bien. Estoy agradecida por todo el increíble personal médico, amigos y familiares que han estado a mi lado, y por las hermosas muestras de amor y apoyo de personas de todo el mundo".

Varios ramos de flores

En el carrusel de imágenes también se podían ver varios ramos de flores enviados como muestra de cariño. La esquiadora había intentado competir pese a haberse roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda una semana antes en Suiza, pero el riesgo terminó pasándole factura.

Su padre, Alan Kildow, que presenció el accidente junto a su hermana, aseguró que este podría haber sido "el final de su carrera" a los 41 años.

Aun así, Vonn cerró su mensaje con un tono agradecido hacia el resto del equipo estadounidense: "Además, muchísimas felicitaciones a mis compañeros de equipo y a todos los atletas del equipo de EE. UU. que me inspiran y me dan motivos para celebrar".

Un golpe durísimo para una de las grandes leyendas del esquí alpino, que ahora afronta un largo proceso de recuperación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.