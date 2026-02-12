Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Milano-Cortina 2026

Ucrania carga contra el COI por la expulsión de Vladyslav Heraskevych: "Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso"

El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, asegura que el Comité Olímpico Internacional "ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen".

Vladyslav Heraskevych, consolado tras su expulsión de los JJOO

Vladyslav Heraskevych habla ante los medios de comunicación tras su expulsión de Milano-Cortina | Reuters

Publicidad

La expulsión del atleta ucranianoVladyslav Heraskevych de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 es una de las noticias más relevantes de los JJOO de Invierno, una gran polémica que ha provocado un enfrentamiento entre Ucrania y el Comité Olímpico Internacional (COI). El organismo presidido por Kirsty Coventry se escuda en la norma 50 de la Carta Olímpica para defender la expulsión del piloto de skeleton al no ceder y querer competir con un caso que mostraba imágenes de varios deportistas muertos en la guerra iniciada por Rusia. Pero no todos entienden la expulsión del deportista ucraniano de 26 años y abanderado de su país en la ceremonia inaugural de los Juegos.

Andrí Sibiga, ministro de Exteriores de Ucrania, ha criticado abiertamente la decisión del COI, asegurando que "no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación".

"El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación. Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", ha escrito en sus redes sociales Sibiga.

Andrí Sibiga ha explicado que Vladyslav Heraskevych "sólo quería conmemorar a otros atletas asesinados en la guerra" y que "no hay nada incorrecto en eso según ninguna regla ni ética".

El jefe de la diplomacia ucraniana ha acusado al COI de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales y no bajo la bandera de su país, como ocurre en Milán Cortina d´Ampezzo debido a las sanciones en vigor del COI a Rusia por haber iniciado la guerra.

"El COI ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'", recordó Sibiga.

El propio Vladyslav Heraskevych ha emitido un conciso y contundente mensaje en sus redes sociales tras hacerse oficial su expulsión de la competición de skeleton en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026: "Este es el precio de nuestra dignidad", ha escrito el deportista ucraniano.

¿Qué estipula la regla 50 de la Carta Olímpica?

La expulsión de Vladyslav Heraskevych los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 se ha adoptado por el OCI invocando la regla 50 de la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI). En dicha regla, se establecen las restricciones de vestimenta a los deportistas en las competiciones olímpicas.

"Excepto cuando lo autorice la Comisión Ejecutiva del COI en casos excepcionales, no se permitirá ningún tipo de anuncios ni publicidad dentro ni por encima de los estadios, instalaciones ni otros lugares de competición que se consideren parte de los emplazamientos olímpicos. No se permitirán locales comerciales ni carteles publicitarios en estadios, instalaciones y demás emplazamientos deportivos", reza el punto 1 de la regla 50.

"No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos", indica el punto 2.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Real Madrid anuncia un acuerdo con la UEFA que supone el adiós de la Superliga

Ceferin y Florentino

Publicidad

Deportes

Aleksander Ceferin, en el 50º Congreso ordinario de la UEFA en Bruselas

Aleksander Ceferin: "Muy contento de que Real Madrid y Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo"

Vladyslav Heraskevych, consolado tras su expulsión de los JJOO

Ucrania carga contra el COI por la expulsión de Vladyslav Heraskevych: "Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso"

Vladyslav Heraskevych, en un entrenamiento en Cortina d'Ampezzo

Vladyslav Heraskevych, tras ser expulsado de los JJOO de Milano-Cortina: "Este es el precio de nuestra dignidad"

Vladyslav Heraskevych, en un entrenamiento previo a la competición en los JJOO
Milano-Cortina 2026

El COI expulsa a Vladyslav Heraskevych por no renunciar al caso en homenaje a las víctimas de la guerra

Lookman y Lamien Yamal celebran un gol en la Copa del Rey
Copa del Rey

Atlético de Madrid - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey, en directo

Joan Laporta, Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi, en Montjuic
Superliga

Al-Khelaifi: "Si alguien piensa que Florentino Pérez ha 'perdido', es un estúpido o no sabe de fútbol"

El presidente del PSG y de la EFC se pronuncia tras el final del proyecto de la Superliga europea.

Lindsey Vonn desde el hospital
Milán-Cortina

Primera foto de Lindsey Vonn con la pierna fracturada desde el hospital: "Hoy me operaron por tercera vez"

La estadounidense se fracturó la tibia tras una dura caída apenas segundos después de iniciar el descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Noelia Garcés y Xisco Quesada

La desgarradora despedida de Noelia, viuda de Xisco Quesada: "No tengo palabras para expresar todo lo vivido"

Lance Stroll con el Aston Martin en el circuito de Sakhir

Problemas de motor para el Aston Martin de Fernando Alonso en Baréin en el primer día de test

El noruego Sturla Holm Laegreid con su medalla de bronce

Rompe su silencio la exnovia del bronce en biatlón que confesó su infidelidad: "Es difícil perdonar"

Publicidad