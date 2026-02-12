Ucrania carga contra el COI por la expulsión de Vladyslav Heraskevych: "Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso"

La expulsión del atleta ucranianoVladyslav Heraskevych de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 es una de las noticias más relevantes de los JJOO de Invierno, una gran polémica que ha provocado un enfrentamiento entre Ucrania y el Comité Olímpico Internacional (COI). El organismo presidido por Kirsty Coventry se escuda en la norma 50 de la Carta Olímpica para defender la expulsión del piloto de skeleton al no ceder y querer competir con un caso que mostraba imágenes de varios deportistas muertos en la guerra iniciada por Rusia. Pero no todos entienden la expulsión del deportista ucraniano de 26 años y abanderado de su país en la ceremonia inaugural de los Juegos.

Andrí Sibiga, ministro de Exteriores de Ucrania, ha criticado abiertamente la decisión del COI, asegurando que "no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación".

"El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación. Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", ha escrito en sus redes sociales Sibiga.

Andrí Sibiga ha explicado que Vladyslav Heraskevych "sólo quería conmemorar a otros atletas asesinados en la guerra" y que "no hay nada incorrecto en eso según ninguna regla ni ética".

El jefe de la diplomacia ucraniana ha acusado al COI de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales y no bajo la bandera de su país, como ocurre en Milán Cortina d´Ampezzo debido a las sanciones en vigor del COI a Rusia por haber iniciado la guerra.

"El COI ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'", recordó Sibiga.

El propio Vladyslav Heraskevych ha emitido un conciso y contundente mensaje en sus redes sociales tras hacerse oficial su expulsión de la competición de skeleton en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026: "Este es el precio de nuestra dignidad", ha escrito el deportista ucraniano.

¿Qué estipula la regla 50 de la Carta Olímpica?

La expulsión de Vladyslav Heraskevych los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 se ha adoptado por el OCI invocando la regla 50 de la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI). En dicha regla, se establecen las restricciones de vestimenta a los deportistas en las competiciones olímpicas.

"Excepto cuando lo autorice la Comisión Ejecutiva del COI en casos excepcionales, no se permitirá ningún tipo de anuncios ni publicidad dentro ni por encima de los estadios, instalaciones ni otros lugares de competición que se consideren parte de los emplazamientos olímpicos. No se permitirán locales comerciales ni carteles publicitarios en estadios, instalaciones y demás emplazamientos deportivos", reza el punto 1 de la regla 50.

"No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos", indica el punto 2.