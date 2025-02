El joven que fue tragado y escupido por una ballena: "No entendía qué estaba pasando, pensé que me había comido"

Hemos podido conocer más sobre la historia del joven que sufrió un episodio aterrador en las aguas del estrecho de Magallanes. Una ballena se lo tragó y posteriormente lo escupió mientras practicaba kayak junto a su padre. El venezolano de 24 años se encontraba mar adentro y en su travesía el animal emergió en la superficie tragándose al joven con embarcación incluida.

Segundos de mucho miedo que vivió junto a su padre que grababa con el móvil. En las imágenes se puede apreciar cómo el joven, Adrián Simancas, desaparece repentinamente del mar entre la boca de la ballena. A los pocos segundos vuelve a aparecer y rápidamente vuelve a remar, completamente aturdido mientras su padre le alentaba para que se alejase de ella. Su padre confesaba el miedo que sintió cuando dejó de ver a su hijo: "Y de repente sale así como disparado. Ahí realmente como que me tranquilizó un poco porque lo vi afuera."

"Pensé que me había comido"

"Estaba como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando. Me hundo y pensé que me había comido”, dijo el joven al medio 24 horas al relatar el suceso. Su padre pudo rescatarle y llegar hasta la orilla. Ambos pudieron volver a la costa chilena sanos y salvo, según narraron a medios locales.

Un hecho que se ha repetido en otras ocasiones, en Ciudad del Cabo en una excursión submarina, otra ballena se comía medio cuerpo del instructor y estuvo en su cuerpo varios minutos, pero también hubo final feliz.

