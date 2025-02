El momento exacto en que una ballena se traga y escupe a un joven que practicaba kayak en el Estrecho de Magallanes

Un joven de 20 años vivió el mayor susto de su vida el pasado sábado mientras realizaba kayak junto a su padre en las aguas de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes. Adrián Simancas, analista, programador y músico. estaba realizando una travesía junto a su padre, Dell Simancas, cuando de las profundidades emerge una enorme ballena jorobada con la boca abierta.

El joven de 2 años fue literalmente tragado y luego expulsado por el cetáceo, unos segundos de angustia total que grabó el padre del joven desde otro kayak a metros de la aterradora secuencia. Por suerte todo quedó en un susto y salió ileso.

El padre, según informa el diario La Nación, detalló que "después del incidente decidieron no continuar la travesía, y que el joven resultó ileso, tras haber estado brevemente dentro de la boca del cetáceo".

El medio TVN recoge declaraciones del joven, quien explicó que "no entendía qué estaba pasando. Pensé que me había comido".

"Me volteo y no veo nada, no veía a Adrián, ahí fue el único momento de verdadero susto, ya que desapareció como por tres segundos", explica el padre del joven en declaraciones que recoge TVN.

El hombre de 47 años supo mantener la calma y dio indicaciones a su hijo para que se alejara de la zona y agarrara una cuerda de la parte trasera de su embarcación.

