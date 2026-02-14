Lotería Nacional
Sorteo Extraordinario de San Valentín hoy sábado 14 de febrero: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de San Valentín de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 14 de febrero, que reparte más de 100 millones de euros
PREMIOS A LAS 5, 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
Los primeros premios que se conocerán del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de San Valentín de hoy durante el sorteo serán las extracciones a 2, 3 y 4, dotadas de 300, 750 y 3.750 euros a la serie respectivamente.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL SEGUNDO PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
El número anterior o posterior del segundo premio del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional de hoy, también tienen premio. 15.325 euros a la serie, es decir, 1.532 euros al décimo.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
Si tienes el número anterior o posterior del primer premio del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional de hoy 14 de febrero están premiados con 24.000 euros a la serie, es decir, 2.400 euros el décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional de hoy sábado 14 de febrero está dotado de 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
El primer premio del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional de hoy sábado está dotado de 130.000 euros al décimo.
PREMIO ESPECIAL LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
El sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional reparte un premio especial de 15 millones de euros a un único décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
La emisión del sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de San Valentín.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
El sorteo extraordinario de Lotería Nacional de San Valentín de hoy, sábado 14 de febrero dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN
El sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional de hoy reparte un premio especial a un único décimo de 15 millones de euros, un primer premio de 1,3 millones de euros a la serie y un segundo premio de 250.000 euros a la serie.
LOTERÍA NACIONAL DE SAN VALENTÍN: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 14 de febrero que reparte un premio especial de 15.000.000 euros al décimo.
