Aleksander Ceferin: "Muy contento de que Real Madrid y Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo"

El proyecto de la Superliga quedó enterrado este miércoles, después de cinco años de disputas y pleitos judiciales, con el acuerdo que alcanzaron la UEFA y la European Football Clubs (EFC) con el Real Madrid. Florentino Pérez fue el impulsor de ese proyecto que ya es historia, un hecho que celebró este jueves Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien celebró que el club blanco y el Barcelona "vuelvan a la familia del fútbol europeo".

"Personalmente muy contento de que el Real Madrid y el Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo", ha expresado Aleksander Ceferin este jueves en el 50 Congreso del organismo en Bruselas.

"Hemos tenido algunos desacuerdos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero nunca nos perdimos el respeto mutuo, ni perdimos el amor por el juego. El único ganador de esta situación es el fútbol, nadie más", señaló Ceferin.

FIFA: "El fútbol gana cuando estamos unidos"

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró este jueves el acuerdo que puso fin al proyecto de la Superliga al que llegaron el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, con el del Real Madrid, Florentino Pérez, y el del PSG, Nasser Al-Khelaïfi:

"Ayer tuvimos grandes noticias sobre el acuerdo entre la UEFA, el Real Madrid y el PSG. Quiero felicitar a Aleksander, Florentino y Nasser por haber llegado a este acuerdo. El fútbol gana cuando estamos unidos", apuntó Gianni Infantino.

"Todos sabemos que vivimos en un mundo dividido. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero hay muchas cosas en las que sí. Y si hay algo en lo que estamos de acuerdo es en el fútbol. Y este año es el primero en el que se juega un Mundial en tres países: Canadá, México y Estados Unidos", aseguró el presidente de la FIFA.

"Será un símbolo de unidad, paz y solidaridad. Se reunirán todos en un clima de alegría que olvidamos demasiado a menudo. La Copa del Mundo será una fiesta, una celebración que unirá al mundo en paz y felicidad. La aportación de Europa será fundamental para crear parte de esa unidad. Cuento con todos y cada uno de vosotros. Podéis contar conmigo para que este objeto mágico que es el balón llegue a Estados Unidos, México y Canadá", apuntó Infantino sobre el próximo Mundial.

El presidente de la FIFA también destacó que la mujer debe tener un papel más importante en el mundo del fútbol.

"Por supuesto que las necesitamos. Soy un padre orgulloso de cuatro hijas y necesitamos crear oportunidades laborales para las mujeres. Solo podemos aprender de ellas", afirmó Infantino.

"Deberíamos apoyar a más mujeres en las posiciones del fútbol. Necesitamos más entrenadoras en equipos femeninos. Es otro debate que tendremos que tener en algún momento. Hay excelentes entrenadoras y lo hemos visto en la última Eurocopa se Suiza. El fútbol femenino es fantástico y saludable. También habrá un Mundial fantástico en Brasil. Tengo ganas de ver a todas allí", concluyó Infantino.