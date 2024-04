Los hermanos Pou escalan la 'Hydneffosen', una impresionante pared de hielo en Noruega

Eneko e Iker, los hermanos Pou, escaladores conocidos en el mundo entero, han viajado en esta ocasión a la preciosa y fría Noruega para ascender una de las paredes más emblemáticas del país, la 'Hydneffosen'.

Saltos congelados

Esta pared se encuentra situada en la zona de Hemsedal, muy famosa por su estación de esquí, pero también por sus cascadas de hielo. Caídas de agua que al bajar las temperaturas se transforman en estructuras escalables, saltos congelados. Los hermanos han dicho: "Lo más importante, sin lugar a dudas, han sido las dos ascensiones que hemos hecho a la pared de Hydnffosen. Esta escalada es una de las más importantes de Noruega y una de las más famosas del mundo".

Ascensión de 200 metros a -16º

A -16 grados centígrados han ascendido 200 metros totalmente verticales: "Esa visión fantasmagórica nos ha recordado al muro de hielo que vemos en la famosa serie de Juego de Tronos". Además de esta escalada también han ascendido rutan tan famosas como "Grotenutbekken" W15/250m, "Seltum" 5/500m o "Storesvullen" 5/150m y varias vías de un solo largo.

Esta última aventura en el norte de Europa ha sido en busca del frío y un invierno largo mientras en el resto de Europa apenas hay hielo debido a las altas temperaturas. Los Pou querían buscar su próximo reto en Noruega y tanto que si lo han encontrado, ahí apenas se han superado los 0º y el paisaje es totalmente blanco desde hace muchos meses (mediados de octubre).

"No esperábamos tanta nieve y frío, llegamos al aeropuerto de Oslo donde había ventisqueros en las pistas de tres metros de altura, todo el paisaje era blanco, veníamos de estar en camisetas de tirantes en casa durante todo el invierno", aseguran.

¿Próxima aventura?

Los Pou han vuelto muy contentos de este nuevo desafío y de esta manera se han preparado para las próximas ascensiones en alta montaña, ahora ya están pensando en su próximo objetivo, toca decidir ahora si será volver a los Andes o al Himalaya.

Y la última... de Iker en solitario

En cuanto al último reto... Eneko, el mayor de los Pou, aprovechó en este mes de marzo que su hermano Iker estaba inmerso en otros proyectos para trasladarse al levante peninsular y abrir una nueva apertura a la que llamó 'Aúpa 50', porque ya acaricia el medio siglo de vida. El reto de escalar en solitario fue el principal aspecto a destacar según nos explicó, estás "mucho más expuesto". De hecho esa dificultad, la pudo comprobar bien pronto, "se me escapó un gancho y me golpeé contra una repisa, pensé que me había roto un pie", añadió Eneko.

