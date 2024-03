Eneko Pou abre en solitario una nueva vía por su 50 cumpleaños

Eneko, el mayor de los Pou, ha aprovechado que su hermano Iker está inmerso en otros proyectos para trasladarse al levante peninsular y abrir una nueva apertura a la que ha querido llamar 'Aúpa 50' porque ya acaricia el medio siglo de vida. El reto de escalar en solitario ha sido el principal aspecto a destacar según nos ha explicado, estás "mucho más expuesto". De hecho esa dificultad, la pudo comprobar bien pronto, "se me escapó un gancho y me golpeé contra una repisa, pensé que me había roto un pie", añadía Eneko.

"He terminado muerto"

Solventar los momentos más duros con sentido del humor es algo que caracteriza a esta familia, a los hermanos Pou. Con una sonrisa, colgado a 150 metros de altura, él mismo se animaba en los instantes finales: "Un poquito más arriba todavía, tío". La nueva vía tiene 200 metros de longitud que ha completado después de seis exigentes largos.

Pudo acabar con un pie roto

Seis días ha tardado en abrir la vía, los previstos, pero después de un trabajo muchísimo más exigente de lo que esperaba: "Siempre crees que va a ser más fácil, pero luego nunca es sencillo". Al llegar a la cima era así de explicito: "Estoy muerto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com