Zidane sorprende en rueda de prensa y desvela el "sueño" de Mbappé

Más información Gareth Bale, convocado con Gales tras un mes sin jugar con el Real Madrid

Zinedine Zidane ha mostrado un apoyo rotundo a su jugador Gareth Bale, sin mostrarse molesto por su convocatoria con Gales sin haber vuelto a jugar con su club desde que cayese lesionado con su selección, y dijo que "es el primero que sufre" por su situación.

Zidane hadejado claro que cuenta con Bale hasta final de temporada, descartó su salida en el mercado invernal y mostró todo su apoyo a su jugador. Viendo su estado actual tiene dudas de que pueda finalmente jugar con Gales, pero acepta la llamada porque "es una fecha FIFA".

"Lo que queremos es que el jugador esté bien, el problema es que no está listo de momento ni preparado para entrenar con normalidad. Vamos a ver día a día. Su país tiene derecho a convocarlo, es una fecha FIFA y nosotros no nos metemos", manifestó tras conocer su convocatoria con Gales.

"El jugador quiere estar bien, no hay que dudar de lo que quiere hacer, es el primero que sufre. Veremos esta última semana y luego como va a ser con su selección, si estará listo o no para jugar, pero de momento la pena es que no está listo", añadió. De trece preguntas en la comparecencia de Zidane, hasta siete fueron sobre Bale.

Habla sobre el VAR

El entrenador francés reconoció que hay situaciones en jugadas que "no concuerdan" en relación a la aplicación del VAR, como pudo ser la mano no señala del bético Zou Feddal el pasado sábado.

El entrenador recuerda que este sistema, que calificó como "algo positivo", se instauró para arrojar más claridad en el fútbol, pero que esto no se está produciendo.

"Creo que como sistema es algo positivo y que se puso en marcha para mejorar el fútbol, pero veo cosas que suceden y que son diferentes en una situación y otra, que no concuerdan", señaló Zidane este martes en la rueda de prensa previa al partido ante el Galatasaray.

De todos modos, aclaró que "también hay que tener en cuenta la interpretación del árbitro".

"Creo que todo el mundo hace su trabajo de la mejor manera y que los árbitros se pueden equivocar, pero lo hacen de forma imparcial", aseguró.

"Yo vi mano (ante el Betis), pero hay que aceptar los errores del resto. Espero que cada vez haya menos errores y menos polémicas porque el VAR está para que sea todo más claro y ahora no lo es", apostilló el francés.

El fichaje más deseado

El francés sorprendió al hablar del delantero francés del PSG Kylian Mbappé y asegurar que su "sueño" es "jugar un día" en el equipo madridista, aunque para ello dijo que habrá que esperar al futuro.

"Es el jugador el que va a decidir su futuro y lo que va a hacer, de momento es un jugador del PSG y veremos lo que pasará en el futuro", dijo Zidane antes de sorprender con su respuesta añadiendo lo que espera en el futuro.

"Pero de todas formas sé, porque él lo dijo, que su sueño era jugar un día en el Real Madrid", añadió dando esperanzas al madridismo de conseguir el fichaje más deseado.