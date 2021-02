Zidane, sobre las lesiones: "No hay ninguna explicación o explicación razonable"

Llegó la hora de la verdad para Zinedine Zidane. El Real Madrid se mide al Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions y lo hace con muchas bajas y un equipo de circunstancias.

"Queremos que se vea al equipo de Liga, sabemos el partido que tenemos, donde venimos pero estamos haciendo las cosas bien y queremos hacer un buen partido. Es diferente, es de Champions, pero no cambia nada. Nuestra dinámica es buena y queremos seguir con ella", aseguró Zidane.

"Sabemos las bajas que tenemos pero hay jugadores para entrar al campo a intentar ganar. Nunca nos vamos a contentar con menos. Tenemos la ilusión de hacerlo lo mejor posible y llegar hasta la final. Siempre que estamos en el campo queremos ganar. Mañana es una final y más ahora que es una eliminatoria. Tenemos dos partidos pero pensamos únicamente en la ida", añadió Zidane.

Sobre la razón de esta plaga de lesiones, Zidane aseguró que "no hay explicación".

"No hay ninguna explicación o explicación razonable. Estamos todos apenados por tener jugadores lesionados. Es verdad que hemos tenido un principio de temporada no muy normal porque no hemos hecho pretemporada, pero como todos los equipos. Hay muchas bajas, pero es la situación que tenemos y además también tengo ganas de decir que aquí hay otros jugadores que sí están preparados para este partido", indicó Zidane.

Zidane pidió a sus jugadores que hagan su fútbol, convencido de que saben responder en situaciones límite.

"Sabemos donde estamos y no es solo la Champions, en cada partido estamos acostumbrados. Creo que incluso lo de tener presión nos gusta a todos", destacó Zidane.

Del rival, Zidane destacó que el Atalanta es "un equipo muy ofensivo" y con jugadores "muy buenos en ataque", resaltó que es "un equipo fuerte físicamente", que lleva tiempo demostrando un gran nivel.

"Este último año ha hecho un gran trabajo, ha mejorado su equipo y tiene un gran entrenador. Va a ser muy complicado, no hay partido fácil para el Real Madrid, un equipo muy galardonado pero que debe bajar a la cancha con ambición y actitud", explicó Zidane.