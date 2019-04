Zidane, sobre la lesión de Cristiano Ronaldo: "Al final tenía otra cosa"

La lesión de Karim Benzema

Tenía otra cosa, pero yo creo que lo más importante es que está controlado. Lo importante es que se recupere lo antes posible para jugar el miércoles. Mañana no va a estar; la idea es esta. Va a hacer el máximo para intentar estar el miércoles.

¿Le preocupan las lesiones?

Estoy preocupado porque cada vez que hay un jugador lesionado es difícil. Lo importante es que se recuperen totalmente. No podemos arriesgar con Cristiano ni con Karim porque están un poco tocados. La idea es que vuelvan lo más rápido posible.

Los jugadores buscan otros médicos

Está acordado con el club. Las cosas intentamos hacerlas bien todos. Cada uno en su papel. La preocupación que yo tengo es no meterme en estas cosas, sino el partido de mañana. Claro que me importan los jugadores lesionados. No voy a hablar más de este asunto.

No se guarda a nadie para la Liga

La idea mía es pensar primero en Liga, no en el miércoles. Sabemos que nos quedan tres partidos de Liga y no podemos fallar; haremos el máximo para como siempre ganar el partido.

No se guarda a Bale

Si Bale está bien, mañana estará normalmente. Cristiano y Benzema no van a estar, pero los demás sí. Vamos a meter el equipo que yo pienso conveniente para el partido de mañana.

¿Correrán riesgo Benzema y Cristiano?

Ojalá que no haya riesgo. Yo espero que estén con nosotros el miercoles y al 100%. Pienso que estarán los dos, pero no te lo puedo asegurar eso. Mañana jugarán otros y es importante para nosotros. La afición quiere ver al Madrid ganar mañana.

No habrá relajación en Anoeta

No creo que haya relajación mañana. Los jugadores me demuestran que están concentrados en lo que falta de temporada. Saben que ahora nos jugamos cada minuto de partido. No vamos a tener un problema de concentración. Mañana habrá dificultades.

¿Pincharán Atlético o Barcelona?

No te puede decir nada de eso. Veremos lo que va a pasar con los demás. Nosotros estamos detrás; para esperar algo tenemos que hacer nueve puntos y esperar. Ya veremos.

No se plantea cambiar de formación

Normalmente no voy a cambiar. No voy a cambiar. Vamos a jugar con 4-3-3.

¿Ha jugado demasiados minutos Cristiano?

No creo. Él está listo y fuerte para jugar todos los partidos. Son años que está jugando siempre, todos los días, pero yo creo que él se conoce muy bien y cuando no hay partido descansa bien y recupera muy rápido. Hay otros que les cuesta más; cuando yo jugaba me costaba más recuperar.

¿Va a dar cariño a Isco y James en Liga?

Todos los jugadores son importantes. Yo doy importancia a todos. Siempre va a ser así, de todas formas. Voy a estar detrás de todos los jugadores. Isco y James son dos jugadores importantes del equipo. Entiendo que pueden y tienen que jugar más a lo mejor, pero doy la misma importancia a los dos que a todos. Están listos; entrenan muy bien.

Jesé no tiene problemas

Jesé está preparado. Sólo tenía un golpe. Está listo, como los demás.

Benzema puede llegar a la vuelta ante el City

El final de temporada de Benzema está siendo complicado. Respecto a su lesión...no soy médico. Tiene una lesión de grado 1. Puede durar 7, 8, 6 días. No lo sabemos. Yo creo que puede estar listo al 100% para el miércoles. Vamos a ver cómo trabaja, cómo entrena. No creo que sea bueno decir que su temporada se ha acabado.