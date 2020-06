Zidane, sobre los horarios de la Liga: "Tengo mi opinión, pero no me voy a meter en nada"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, no ha querido entrar en polémicas durante la rueda de prensa previa al partido liguero ante el Mallorca, primer partido en el que defenderá el liderato conquistado en Anoeta.

Zinedine Zidane dejó ver que no está conforme por los horarios que LaLiga está poniendo a su equipo, pero evitó entrar en la polémica.

"Cada uno hace su trabajo; yo hago el mío. Tengo mi opinión pero no me voy a meter en nada. Un día los horarios, otros los árbitros. Siempre pasa algo. Me centro en mi trabajo y mi preocupación es sólo el partido de mañana, que es una final y nos quedan ocho. Es lo que me interesa. El resto lo entiendo, cada uno puede opinar pero yo estoy a lo mío", aseguró Zidane al ser preguntado por el diferente descanso del que dispondrán Real Madrid y Barcelona.

El Real Madrid presentó una queja formal a LaLiga y Zidane prefiere que sean otros estamentos del club los que traten los horarios. Admite que el descanso es clave pero de su boca no salió una queja.

"El calendario es el que es. Tengo mi opinión pero decirla no cambia nada. Lo que tenemos que hacer es pensar en descansar porque los partidos son los que son, un total de once en poco tiempo y tenemos que cuidar estos detalles de la recuperación", manifestó Zidane.