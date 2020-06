Zidane, sobre la 'despedida' de James: "Sólo pensamos en la Liga y en la Champions"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró tras la goleada al Sevilla (4-1) que se siente cada vez más cerca del título de la Liga, pero advirtió de que "queda lo más complicado", con dos partidos a domicilio ante Celta y Málaga.

"Sabemos que nos falta aún mucho. Aunque cada día queda menos, queda lo más complicado y hasta el último minuto no vamos a pensar en negativo. Somos positivos, no sabemos lo que va a pasar, pero sí que lo vamos a dar todo hasta el final", aseguró.

"Esto es muy largo, ganar la Liga en España sabemos que no es nada fácil. Cada día nos acercamos, seguimos sumando y nos faltan dos partidos. Vamos a intentar seguir con esta línea", añadió. En su análisis del partido, aunque Zidane consideró excesivo el castigo de cuatro goles al Sevilla, destacó el nivel de su equipo en la segunda parte.

"Es una victoria merecida, entramos muy bien en el partido marcando dos goles, hemos cedido ocasiones luego, pero Keylor estuvo muy bien y con un cambio en la segunda parte para equilibrar más en el medio, hicimos una gran segunda parte", destacó.

El partido se rompió con un acción de pillo de Nacho Fernández de la que habló Zidane: "No nos ha sorprendido porque puede pasar, había falta y Nacho se acercó rápido. Me alegro por lo que ha hecho, normalmente es algo más de un delantero o un centrocampista que de un defensa". El técnico madridista prefiere no pensar en la fecha en la que tienen que recuperar el partido ante el Celta y lo que condiciona el título.

"No podemos pensar eso, tenemos un partido el miércoles que recuperar bien y lo bueno es que llegamos enchufados al tramo final, bien físicamente, sabiendo que nos jugamos todo en cada minuto de cada partido. Lo vamos a dar todo", afirmó.

La actuación del costarricense Keylor Navas se ganó los elogios de su entrenador: "Es igual de fundamental, como lo ha sido siempre y lo va a ser hasta el final. Hoy en quince minutos que hemos sufrido él ha tenido la ocasión de, no salvar al equipo, pero sí evitar goles y en la segunda parte hicimos 45 minutos muy buenos".

Por último, destacó el ambiente que se vivió en las gradas del Santiago Bernabéu. "Era el último partido en casa y la afición ha sido espectacular, fue fundamental en el tramo final. Ha sido un espectáculo, siempre detrás del equipo. Nos alegramos por su ayuda y ahora tenemos tres partidos fuera del Bernabéu en los que nos van a seguir", resaltó.