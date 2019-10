Zidane: "Courtois nos ha salvado, pero no es un antes y un después"

Más información Kroos lidera la victoria contra el Galatasaray y el Real Madrid coge aire

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, quiso destacar la actuación de Thibaut Courtois ante el Galatasaray aunque reconoció que no cree que "marque un antes y un después".

"Tuvieron dos ocasiones claras de gol que salvó Thibaut pero nosotros hemos tenido muchas. Me habría gustado marcar más goles porque rebaja la presión del rival. Con 1-0 hasta el final pensaban que se podía conseguir, pero al mismo tiempo me gusta porque así desde el minuto 1 al 90 estuvimos muy concentrados en todo. Hemos trabajado mucho juntos y fuertes", explicó Zidane.

"No creo que marque un antes y un después, hoy claramente las dos de la primera parte han sido muy buenas y nos ha salvado. No es lo mismo ir debajo en el marcador pero después tuvimos nosotros muchas ocasiones de gol. Me habría gustado marcar dos o tres goles más. Nos alegramos por Thibaut y yo por todo el equipo porque siempre hay muchas críticas cuando se pierde, hoy ganamos en un campo que no es fácil y jugamos con personalidad", afirmó Zidane.

"Sé donde estoy y el cargo que tengo"

Zidane admitió, tras la victoria ante el Galatasary, que es buen conocedor de la situación que debe encarar un entrenador del Real Madrid.

"Así es el fútbol, hemos ganado muchas cosas pero ya es pasado, sé donde estoy y el cargo que tengo, sé que es el presente y estamos en ello, por eso hoy hemos respondo muy bien en el campo todos los jugadores. Me alegro que han hecho un esfuerzo enorme y merecen la victoria", indicó Zidane.