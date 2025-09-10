Yeray Álvarez: "Decidí tomar la pastilla de mi pareja, pensando que tenía lo mismo que la mía"

Yeray Álvarez, defensa del Athletic Club, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa y ha realizado un relato cronológico del proceso que le llevó a cometer el "error" de tomar por equivocación un medicamento de su pareja similar al que él emplea para combatir la alopecia y que contenía "canrenona", sustancia que se encuentra en la lista prohibida por la AMA y que le ha llevado a ser sancionado durante diez meses por parte de la UEFA.

"Quiero dejar claro que desde el primer momento no he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida. No he tomado ninguna sustancia para aumentar el rendimiento ni nada por el estilo", ha aclarado Yeray Álvarez en una comparecencia en la que ha estado arropado por sus compañeros del Athletic, cuerpo técnico, equipo médico y varios directivos.

"En 2016 empecé un proceso de quimioterapia, fueron momentos duros y el principal temor del proceso es la pérdida del pelo. Después de superarlo, en una de las revisiones con el oncólogo me comentó cierto tratamiento sobre la alopecia. Después de la quimio comencé a perder pelo y comencé ese tratamiento en 2022, que consistía en la toma de una pastilla y un spray para el pelo. Era un tratamiento que desde el primer momento se lo comenté a Josean (médico del club). Le pasé toda la información para que todo estuviera en reglas y no hubiera problema. He estado con ese tratamiento durante un tiempo y lo sigo haciendo", ha explicado Yeray Álvarez.

"Fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja"

En ese momento de la rueda de prensa, el futbolista del Athletic ha explicado cómo cometió el error que le ha llevado a la sanción de diez meses.

"Mi pareja, Nahia, en diciembre del año pasado comenzó un tratamiento casi idéntico al mío que se realiza una toma de pastilla y un spary por la noche. Uno de los días que íbamos a hacer el proceso nocturno, la semana antes del Manchester United, me di cuenta que no tenía mis pastillas, fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja, pensando que tenía lo mismo que la mía. Pensábamos que tenía la sustancia que suele tener, minoxidil, sin saber que lo que contenía era otra sustancia que además estaba prohibida", ha aclarado Yeray Álvarez.

El defensa del Athletic ha pedido perdón al Athletic, a la afición y a sus compañeros, apuntando que "no voy a cobrar absolutamente nada" durante el tiempo que esté sancionado.

"Quiero pedir perdón al Athletic, a la afición y a mis compañeros. Para mí han sido meses complicados, meses en los que le das vueltas a todo. El que está viviendo esta situación soy yo, pero es algo que compromete e implica a todos. Desde el primer momento, le trasladé al club, que durante el tiempo que esté sancionado, no voy a cobrar absolutamente nada. Yo trabajo para el club y cuando es un error que yo he asumido desde el primer momento así va a ser", ha afirmado Yeray Álvarez.

"Yo estaba tranquilo, sabía que lo que había pasado era un error humano. Todo tiene credibilidad, la UEFA nos ha dicho que nos da credibilidad en el relato. No estaba tranquilo por el tiempo que pudiera estar sin jugar y sin ayudar a mis compañeros. Sabíamos el baremo, los parámetros que nos habían indicado. Dentro de lo que son las sanciones, los diez meses me parecen justos. Lo cumpliré y me prepararé para lo que viene. Da rabia, asumes las consecuencias. Las normas están para cumplirlas y yo no lo he hecho", ha reconocido Yeray Álvarez.

